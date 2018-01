Vil ta arbeidsplassene hjem

Nofima-forsker Silje Kristoffersen tror det er tid for å ta filetarbeidsplassene hjem. Nå står hun ved filetlinjene på Melbu for å dokumentere effekten av ny vannjet- og robotteknologi.

Røntgen, 3D-kamera og vannjet kombinert med det siste innen robotteknologi gjør at videreforedlingen av fisk kan være konkurransedyktig i Norge kontra lavkostland i Øst-Europa og Kina. Nofima og Sintef forsker sammen i prosjektet hos Lerøy Norway Seafoods på Melbu i Vesterålen. Formålet er å finne ut om robotteknologien er god nok til å hente filetproduksjonen hjem igjen, skriver Nofima i en pressemelding.

– På 1970-tallet fantes det rundt 100 filetfabrikker her til lands. Nå er det ti igjen, og vi transporterer tonnevis av fisk til Asia og Øst-Europa for filetering og videreforedling. Dette prosjektet skal få fram hvilke muligheter som finnes dersom vi tar i bruk robotteknologi langs filetlinja. Kanskje kan videreforedlingen av råstoff tas tilbake og bidra til mer verdiskapning langs norskekysten, der fisken landes, forklarer forsker Silje Kristoffersen i Nofima.

Parallelle linjer

Prosjektet skal sammenligne ny og gammel metode på to parallelle filetlinjer; hva gir det beste utbyttet, har den største kapasiteten og ender opp med den beste kvaliteten med det best resultatet på bunnlinja.

– Det er helt unikt at vi her kan sammenlikne to parallelle linjer, sier Kristoffersen om samarbeidet de har fått med Lerøy.

Kristoffersen og Nofima forsker i dette prosjektet på kvaliteten på råstoffet før og etter skjæring, der sluttresultatet fra roboten blir sammenliknet med resultatet fra en ordinær manuell filetskjærerlinje.

Den nye teknologien testet ut ved Lerøys anlegg på Melbu.

Sintef, som jobber mye med den teknologiske delen av forskningsprosjektet, ser blant annet på massebalansen og på mengden råstoff som går inn og ut av roboten. Her måler de eventuelt massetap av fiskekjøtt sammenliknet med manuell linje, samt hvor effektivt de to linjene produserer filetprodukter.

- Ut fra foreløpige resultater kan det se ut som om roboten bidrar til positive resultater med hensyn til både utbytte og kapasitet, sier Harry Westavik fra Sintef.

Skjærer med vannjet

Roboten er utviklet av det islandske selskapet Valka, som er en av verdens fremste på området. Roboten røntgenfotograferer fisken for å finne de spesielle tykkfiskbeina som skal skjæres bort, og ved hjelp av 3D-kamera blir råstoffet delt opp. Her er presisjonen forhåndsprogrammert helt ned på ønsket gramvekt. Det brukes ikke kniver, men en kraftig vannjet som skjærer gjennom fisken som en laser.

– Fortsatt er det behov for manuell trimming av råstoffet, siden roboten sender fra seg fiskekjøttet selv om det fortsatt inneholder bein eller blod når det kommer til kutteren. Så fortsatt er det absolutt bruk for filetskjærere i en filetfabrikk. I tillegg trengs det en del annet personell som blant annet kan programmere og vedlikeholde roboten, forklarer Kristoffersen.

Frossent råstoff

Robotene, i kombinasjon med en fryseteknologi som er blitt så bra at det er tilnærmet umulig å kjenne forskjellen på ferskt og opptint produkt, åpner nye muligheter. Kristoffersen mener det bør være mulig å kunne ha produksjonen i gang med frossent råstoff langt ut over fiskerienes høysesonger.

Prosjektet skal også ta for seg de nye mulighetene for filetindustrien i et HMS-perspektiv. Å skjære filet er en tung jobb med fare for belastningsskader.

Filetarbeideren blir ikke overflødig, selv med ny teknologi sier Silje Kristoffersen..

– Spesielt det å skjære gjennom fiskeskinnet er tungt ved den manuelle metoden. Men filetarbeideren blir likevel aldri overflødig. Du vil alltid ha behov for hender og øyne for ekstra trimming av fiskekjøttet og kvalitetskontroll, understreker Silje Kristoffersen.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har finansiert forskningsprosjektet. Om alt går etter planen, vil de ferdige forskningsresultatene publiseres før sommeren.