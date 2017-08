Vil ta distriktskvota fra trålerne

SV mener det helt naturlig at den såkalte «Hjeltnes-kvota» må tas fra de leveringspliktige trålernes kvantum.

Under et valgkampbesøk i Finnmark sier SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø til NRK at det er helt naturlig at ressursene til en slik ekstrakvote som Sandberg har foreslått overfor bedriftene på Nordkyn-halvøya må hentes direkte fra trålerne, og ikke tas fra toppen slik regjeringa har foreslått.

- Vi må hente fisken fra der det er naturlig å hente den, nemlig fra de kvotene som allerede er ment for industrien i Mehamn, sier Lysbakken. Han utforder samtidig Jonas Gahr Støre i Ap og Trygve Slagsvold Vedum i SP til å forplikte seg til at denne fisken ikke skal tas fra kystflåten, men fra trålerne.

Fiskeriminister Per Sandberg avviser i sitt tilsvar SVs utstpill.

- Lysbakken har ingen kunnskap og ingen peiling på hva han snakker om, og dessverre så speiler dette også SV i Finnmark. Det er veldig trist at SV prøver å skape konflikt når noen prøver å skape arbeidsplasser i Finnmark. Det er snakk om mellom 30 og 50 arbeidsplasser dersom man lykkes. Men jeg registrerer at SV vil legge ned trålflåten, legge ned turistfisket, og stoppe etableringer av arbeidsplasser i Finnmark, sier Sandberg til NRK.