Vil ta levendetorsken på land

Geir Wilhelm Wold i Vesteraalens AS ønsker å bygge et anlegg for levendelagring av torsk på land.

Selskapet vil bygge anlegget på de nye arealene som er anlagt i forbindelse med mudringen av Andenes havn. Wold sier til Vesterålen Online at de ønsker å starte byggingen i år, og være klare allerede til neste år.

- Dette er noe som gjøres mange steder og vi mener Andenes er et godt egnet sted. Det foregår nå en utvikling av nye båter som kan levere levende fangst og vi ønsker å bygge en infrastruktur som kan ta i mot fisken og bidra til at det kan leveres fisk av god kvalitet utenfor kjernesesongen, sier Wold.

Selv om Wold vil komme i gang allerede i år vet han ifølge vol.no ennå ikke hvordan anlegget blir seende ut, annet enn at han vil legge solceller på taket for å holde energibruken nede.

- Vi jobber med prosjekteringen. Anlegget skal inneholde store tanker med mye sjøvann. Det er derfor tøffe påkjenninger for bygget. Vi vurderer nå ulike typer bygg og materialer, sier Wold til Vesterålen Online.