Vil ta opp fjordlinjene

Norges Fiskarlag ber om møte med fiskeridepartementet etter at fjordlinjenes grenser har blitt endret.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlag mener det snarest er nødvendig å få til et møte med den politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er situasjonen som har oppstått som følge av departementets avgjørelse om endrede kystnære områdereguleringer innenfor fjordlinjene.

Saken om fjordlinjer og redskapsbegrensinger i kystnært fiske har spesielt det siste året hatt stor oppmerksomhet. Saken ble denne uken drøftet av Fiskarlagets landsstyre og det blir i vedtaket i saken vist til Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 25. april om å stenge Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild og makrell med større fartøy.

Fjordområdene som er berørt har de siste årene vært særlig viktig for sildefiskeriene for hele flåten, og ført til at betydelige leveranser av sild til lokale fiskeindustrianlegg i Troms/Nordland. Fiskarlaget viser til at det ble foretatt grundige fiskerifaglige og ressursbiologiske vurderinger da disse unntakene ble etablert, og disse må anses fortsatt å ha gyldighet. Havressursloven hjemler ikke vektlegging av andre utenforliggende hensyn. Fiskarlaget vil påpeke at utestengelse av den større flåten i disse fiskeriene vil føre til alvorlige konsekvenser.

Norges Fiskarlag konstaterer at departementets avgjørelse også avviker fra Fiskarlagets høringsuttalelse av 1. juni 2016 i enkelte av de andre spørsmålene som omhandles, blant annet fjordlinjejusteringer og størrelsesgrenser for snurrevad. Det registreres at deler av disse spørsmålene vil bli gjenstand for en ny høringsprosess.

I vedtaket uttaler Fiskarlaget at vi er tilfreds med at redskapsbegrensningen knyttet til kystnært autolinefiske samsvarer med organisasjonens anbefaling.

Imidlertid har altså Fiskarlaget med bakgrunn i situasjonen som nå har oppstått bedt om at det snarest kan bli holdt et møte med den politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet om saken.