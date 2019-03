Vil takle både torsk og laks

Neste båt Grovfjord Båtbyggeri går i gang med kan revolusjonere framtidens fiskeri. For første gang skreddersys nemlig en sjark til å håndtere både fiskefeltene så vel som havbruksnæringen.

Daglig leder Vidar Sjøvoll håper å være i gang med byggingen allerede i løpet av et par uker. Det vil si sveisingen av skroget som skal skje i Riga.

- Dersom vi kommer i gang nå i mars, vil båten være leveringsklar i løpet av juli/august, sier Sjøvoll til Kyst og Fjord.

Slik blir den nye AquaSjarken

Spesialdesignet

Båten som har fått betegnelsen AquaSjark og er kontrahert av Åkenes Kystfiske AS, vil være helt nyskapende og er spesialdesignet for både garnfiske og servicearbeid for havbruksnæringen. Det håper Sjøvoll kan bli et konsept som slår an hos fiskerne. Det vil si at båteieren driver ordinært fiske i vinter- og vårsesongen, mens man går over til serviceoppdrag for havbruksnæringen ellers i året. Det vil gjøre fiskebåten langt mer fleksibel, samtidig som man ikke er nødt til å jage etter fisken når havet er tomt.

Gratangen

AquaSjarken er utviklet i tett samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen i Gratangen, der målet har vært å utvikle et fartøy som tilfredsstiller kravene fra begge næringene.

Anders Andreassen ved NSK Ship Design i Harstad, har designet AquaSjarken.

Resultatet er kombinasjonsbåt som skal drive effektivt garnfiske men samtidig ha alle fasiliteter som skal til slik at den er en fullverdig arbeidsbåt i havbruksnæringen. Båten som er designet av Anders Andreassen ved NSK Ship Design i Harstad, har et nyutviklet skrog med stor bredde som gir god plass og stabilitet. Skroget er blant annet bygget med avrunda spant og former for å oppnå gode sjøegenskaper og reduserte CO2-utslipp.

Brønnbåt

Båten har i tillegg til moderne dekksutrustning, som enkelt tilpasses fiskeri eller havbruk, en brønn for å frakte rognkjeks. Rognkjeks er et viktig og miljøvennlig tiltak for å redusere oppdretternes luseutfordringer. Fartøyet er 10,99 meter langt 5,60 meter bredt, har en lastekapasitet på 30 kubikkmeter.

Grovfjord Båtbyggeri som har gjenopptatt sin nybyggingsaktivitet, levert «Sofie» til Svolvær i 2018, og skal i løp av året levert et lignende nybygget «Meybell» til Havøysund. Med fokus på kvalitet og brukervennlighet har disse allerede blitt etterspurte båter allerede før ande båt er satt i drift.

Beredskap

AquaSjark skal også brukes til beredskap for gjenfangst av rømt oppdrettsfisk, noe daglig leder Joakim Martinsen i Åkenes Kystfiske ser for seg vil bli en viktig del av virksomheten i framtiden.

- Vi ser et marked for å bistå oppdrettere med planarbeid, øvelser og faktisk gjenfangst. Anleggene blir større og behovet for kompetansen og kapasitet for gjenfangst øker, sier Martinsen.

Tett samarbeid

Under prosjekteringen har Åkenes Kystfiske hatt et tett samarbeid med Odd Lundberg-rederiet, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm, NSK Ship Design i Harstad og skipsbyggerverftet Grovfjord Båtbyggeri. Flere av partene er også inne på eiersiden i Åkenes Kystfiske.

Grovfjord Båtbyggeri har tett program. Her ferdiggjøres «Meybell».

AquaSjark er for øvrig prioritert av omstillingsprogrammet SPIRE Gratangen. Det har resultert i at Innovasjon Norge har gitt et distriktsmessig tilskudd for utvikling av båten. Åkenes Kysfiske har videre fått et flåtelån fra Troms Fylke som bidrar til finansieringen. Øvrig lånefinansiering er ordnet via Innovasjon Norge.

- Vi er svært glad for denne støtten som har vært avgjørende for å realisere prosjektet, sier Joakim Martinsen.