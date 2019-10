- Vil tape på nedlegging

Fagsjef Stine Akselsen i Sjømat Norge er svært overrasket over prioriteringene Nordland fylkeskommune gjør, når de vedtar å bygge ned den videregående fiskeriutdanningen.

- Dette er en utvikling hverken næringen selv eller regionen er tjent med, sier Stine Akselsen som nylig tiltrådte som fagsjef for næringspolitikk i Sjømat Norge.

Går mot trenden

Særlig finner hun beslutningen merkelig all den tid man opplever en økt oppmerksomhet rundt de blå fag.

Akselsen viser til at søkningen til faget fiske og fangst i VG 2 som gir fagbrev til fiskere, økte med hele 30 prosent fra 2017 til 2018, mens søkningen til faget akvakultur som gir fagbrev for arbeid i oppdrettsnæringa, økte med 21 prosent.

Dette mener hun viser at det i dag er en stor framtidstro og satsning i næringa.

Vil tape

Akselsen er ikke i tvil om at en nedbygging av læreplassene vil få negative konsekvenser.

- Dersom vi skal få ungdom til å satse på næringen må vi gi de muligheten til å utdanne seg innenfor sektoren. Om næringen skal ha mulighet til å utvikle seg, er de avhengig av ungdom med kompetanse. Fiskeri og havbruksnæringen er blitt en kompetansenæring – dette må vi ta innover oss, sier Akselsen.

I motsatt fall frykter hun at mange flinke ungdommer kan gå tapt for fiskerinæringen.

Krever stadig mer kompetanse

I stedet for nedbygging, mener hun regionen ville tjent på en oppskalering av utdanningstilbudene innenfor fiskeri- og havbruksfag.

- Vi må ha et utdanningstilbud som er på bølgelengde med næringene og regionenes behov. Det skjer en rivende utvikling på teknologi i næringen. Det er ikke lengere slik at man går rett fra grunnskole til kystflåten eller industrien. Næringen krever kompetanse. En næring og region som har behov for ungdom med kompetanse innenfor denne næringen er ikke tjent med den utviklingen vi nå ser i Nordland, sier Stine Akselsen til Kyst og Fjord.