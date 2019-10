Vil tørke hoder på Andenes

Andenes Fiskemottak har søkt det kommunale selskapet Samskap om 81.900 kroner i støtte. De vil satse på nye områder for å sikre lønnsomheten i bedriften.

Totalt er kostnaden for forstudien anslått til 163.800 kroner, melder Bladet Vesterålen på sine nettsider.

– Andenes Fiskemottak ser etter nye ben å stå på for å sikre drift og lønnsomhet. Vi vil også se på muligheten for på sikt å øke antall ansatte og sikre de helårsarbeidsplasser vi har i dag, skriver selskapet i søknaden ifølge avisen.

– Det vil vi gjøre blant annet ved å ta vare på biprodukter fra fiskerinæringa. Andenes Fiskemottak har som mål å gjøre en forstudie der vi ser på muligheten for å gjennomføre et prøveprosjekt på videreforedling av fisk, i Andenes havn. Vi vil først og fremst se på tørking av torskehoder, men også muligheter for å tørke brosme og annen fisk, går det fram av søknaden.

– Vi har over tid hatt et ønske om å gjennomføre et prøveprosjekt der vi bruker det i dag ubrukte området på andre siden av veien, sett fra Andenes Fiskemottak. Det er et utfylt område som i dag ikke brukes til noe annet. Forstudien skal se på muligheten for å kunne bruke tiltenkt område i havna, skriver selskapet videre.