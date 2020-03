Vil tvinge fram trålerleveranser

Ordfører Ørjan Albrigtsen (Krf) i Skjervøy og kollega Sture Pedersen (H) i Bø, vil tvinge trålere med leveringsplikt til å lever fangsten i Norge ved å bruke den dynamiske minstepris-modellen som utgangspunkt.

- Vi har nå en enestående mulighet til å få på plass et nytt regelverk rundt det leveringspliktige råstoffet, nå når kvotemeldingen skal behandles, sier Ørjan Albrigtsen til Kyst og Fjord.

Regional konkurranse

Derfor foreslår han sammen med sin kollega fra Bø, at forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse endres. De mener paragraf fem «Fastsetting av pris» erstattes med at dynamisk minstepris innføres som system for prisfastsetting uavhengig av om råstoffet er fersk eller frosset. Utfra det kan foredlingsbedriftene i regionene der pliktkvotene er hjemmehørende, konkurrere om råstoffet slik de konkurrerer om råstoffet fra kystflåten.

- Ved innføring av et slikt system er det imidlertid viktig at bearbeidingsplikten opprettholdes, sier Albrigtsen.

- Uthulet over tid

De to ordførerne mener at pliktsystemet slik det er i dag i liten grad oppfyller intensjonen om lønnsom og helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålråstoff. En av årsakene mener de skyldes at pliktsystemet over tid er uthulet i forhold til intensjonen. Derfor har Skjervøy og Bø kommuner nå gått sammen om å gi felles forslag til prisfastsetting av leveringspliktig råstoff som landindustrien kan håndtere.

Blir for dyr

I en felles pressemelding framholder Albrigtsen og Pedersen at råstoffet som i dag tilbys tilgodesette bedrifter, i stor grad er frosset. Med dagens regelverk for prisfastsetting er akseptprisen – altså minsteprisen - så høy at det ikke vil være økonomisk bærekraftig for tilgodesette bedrifter å kjøpe denne fisken fra leveringspliktige trålere. Det blir rett og slett ikke lønnsomt.

Taper den globale konkurranse

Frosset råstoff er nemlig svært lettomsettelig fordi det har et globalt marked, og kan like gjerne benyttes som råstoff til produksjon i Kina som til produksjon i bedrifter langs kysten i Norge. Dette er med på å presse prisene opp.

- Virkningene er at distriktene taper arbeidsplasser og at lokalsamfunnene som skulle nyte godt av ordningen, blir tapere. Det blir mer lønnsomt å skipe råstoffet ut av landet ubearbeidet, enn å benytte råstoffet i produksjon for derigjennom å skape helårige arbeidsplasser, skriver de to ordførerne.

Gjennom innspillet de nå kommer med, mener de dette lett kan løses.

- Dette er forøvrig ikke en ny ide, men har vært luftet flere ganger tidligere. Men nå når kvotemeldingen skal behandles har vi endelig en mulighet å ta grepene som skal til, sier Ørjan Albrigtsen.