Vil utrydde Oslos yrkesfiskere

Her ser du en utrydningstruet art. Norges Jeger- og Fiskerforbund vil stenge Oslofjorden for yrkesfiskere, og forbeholde den for hobbyfiskerne.

Det går fram av et høringsinnspill til Klima- og Miljødepartementet.

– Det er lenge siden jeg har sett noe slikt. Dette vil i tilfelle bety yrkesforbud for en del av våre medlemmer, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

Viktig rekreasjonsområde

Forbundet mener fjorden har størst verdi som rekreasjonsområde, og at yrkesfiskerne derfor må vike:

- Oslofjorden er kjent som artsrik, men i utgangspunktet ikke som en svært fiskerik fjord. Det er nok likevel utvilsomt Norges mest brukte område for fritidsfiske. Yrkesfiskets betydning både i antall utøvere og økonomisk verdi, er begrenset sammenlignet med andre deler av kysten, skriver forbundet i sin høringsuttalelse om vernetiltak i Oslofjorden. I innspillet kritiserer organisasjonen Klima- og Miljødepartementet for at det ikke allerede er foreslått et totalforbud mot reketrål i fjorden:

- At torskens levekår på denne måten ofres til fordel for bunntråling tillater vi oss å stille spørsmål ved om i hvilken grad det er politisk aksept for.

- Så dramatisk som situasjonen for kysttorsken synes å være, bør det utfra et føre-var-prinsipp innføres strengere restriksjoner, som også må inkludere å stenge hele eller deler av fjorden for bunntråling, heter det i høringsuttalelsen.

Glemte fiskerne

Før jul la Miljødirektoratet fram en handlingsplan for å redde Oslofjorden.

– Fjorden er under press på grunn av forurensing og befolkningsvekst. Derfor må vi ha en helhetlig og koordinert innsats for å sikre den for fremtiden, sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Planen, som var utarbeidet i samarbeid med åtte andre statlige etater pluss fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden, ble sendt på høring til Turistforeninga, Friluftsrådenes Landsforbund, Naturvernforbundet, Museene i Akershus og en rekke andre lag og foreninger - men ikke til yrkesfiskerne.

Etter at Fiskerlaget Sør henvendte seg til departementet om saken, ble høringsfristen utvidet og lagets innspill «tatt inn i varmen».

