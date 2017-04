Vil utvikle fiskerijussen

Arild O. Eidesen tar nå initiativ til en utredning av fiskerijuss som eget fagområde.

Da utvalgsleder Eidesen la frem kvoteutvalgets innstilling tidligere i vinter leverte han en tilleggsmerknad hvor han pekte på at fiskeriområdet har mange uavklarte rettstilstander.

«Fiskerirett som rettsområde har ikke vært gjenstand for samlet behandling, og det er knyttet uklarhet til rekkevidden av flere sentrale lovbestemmelser både i havressursloven og i deltakerloven – for eksempel til bestemmelsene om tilbakekall av kvoter, som bør vurderes hvis strukturkvotene skal omdannes til grunnkvoter.» skrev Eidesen i sin merknad.

Du kan lese hele merknaden her.

Onsdag denne uka utdypet lagdommer Eidesen sitt forslag foran 22 oppmøtte i et auditorium på universitetet i Tromsø. Ifølge avisa Itromso.no sitt referat fra seansen vil Eidesen nå gå videre med problemstillingen, og foreslår at det juridiske miljøet tar tak i saken.

– Mitt forslag er at Tromsø og Oslo samarbeider om et slikt prosjekt. Om vi skal få et tungt prosjekt, bør Oslo være med, sa Eidesen.