Vil vente på Riksrevisjonen

Bø Kystfiskarlag krever at stortinget avventer Riksrevisjonens rapport, før kvotemeldingen behandles.

Laget har behandlet kvotemeldingen og er enig i deler av meldingen, mens de sterkt i mot enkelte av punktene. Men før Stortinget kan sluttbehandle meldingen, mener de riksrevisoren rapport om norsk fiskeriforvaltning må på bordet.

- Lokallaget krever at en venter å gjøre endelig vedtak om kvotemeldingen til etter at Riksrevisjonen har kommet med sin rapport om forvaltningen av adgangen til fisket som de har satt i gang. Denne rapporten vil vise om forvaltningen med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet har etterfølgt vedtak gjort i stortinget. Her vil det kanskje komme frem at når det gjøres forandringer i en forskrift eller lov for å komme noen i møte, kan dette få uante konsekvenser for andre igjen som følger lover og regler uten å spekulere eller posisjonere seg for egen vinning. Denne posisjoneringen har en sett gjennom flerfoldige år og som har resultert i, er en djerv nok og «frekk» nok, vinner en frem for egen vinningsskyld og andre likesinnede. Dette har fått skje uten at ansvarlige myndigheter og politikere har satt en stopper for dette uvesenet, skriver Bø Kystfiskarlag i innledningen av sitt høringsinnspill.

Bø Kystfiskarlag har gitt sitt syn på kvotemeldingen, og som samsvarer med hovedorganisasjonens synspunkter om hvordan den fremtidige kvotefordelingen skal være.