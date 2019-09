Vil vite mer om leverandørene

Fiskeridirektoratet ønsker mer informasjon om hvem som leverer fisken. Nå ber de om tilbakemelding på forslag til ny landingsforskrift.

- Det er behov for enkelte presiseringer i landingsforskriften. Blant annet er det behov for mer informasjon om aktørene for å kunne identifisere disse og sikre nødvendige, korrekte og verifiserbare data om fisken som høstes og landes på landings- og sluttseddelen, melder Fiskeridirektoratet.

De framholder at det også er behov for å enklere kunne koble seddeldata med andre datakilder.

- I tillegg foreslår vi endringer i reglene om veieplikten og kravene til vektene som benyttes, der målet er å harmonisere vårt og Justervesenets regelverk om vekter innen fiskerinæringen.

Høringsdokument: Forslag til endringer i landingsforskriften