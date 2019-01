Vil vurdere flere arter i oppdrett

Fiskeriministeren vil vite om det er flere marine arter som kan fungere i oppdrett.

- Regjeringen ønsker innspill til hvordan vi kan legge til rette for oppdrett av flere arter. I fremtiden tror jeg vi vil utnytte flere arter enn vi gjør i dag, men vi trenger mer kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som ligger her, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. En del av disse artene, som kveite og torsk, oppdrettes nå i mindre skala. Det oppdrettes et betydelig antall rensefisk for å holde lakselusa i sjakk. Vi har også de senere år sett en betydelig interesse for oppdrett av tang og tare. For mange arter har det vært vanskelig å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å hente inn mer kunnskap om nye marine arter. Akvaplan-niva AS skal lede arbeidet med den nye rapporten, på vegne av Forskningsrådet. Arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

– Jeg er opptatt av at vi har et godt kunnskapsgrunnlag, som både næringsliv og forvaltning kan benytte. Norge er allerede en av verdens største oppdrettsnasjoner. Vi må utnytte våre fortrinn, slik at vi kan skape flere blå jobber. Denne rapporten kan hjelpe oss til å ta riktige grep, sier fiskeriministeren.

Rapporten skal være ferdig i september i år.