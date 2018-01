Vil vurdere struktur under 11 m

Regjeringen varsler stø kurs i fortsatt liberalisering av fiskeripolitikken. Og de varsler at de vil vurdere strukturtiltak også for flåten under 11 meter.

Foto: Trygve Johnsen

Regjeringserklæringen som ligger til grunn for samarbeidet mellom Høyre, Frp og Venstre tar for seg hovedpunktene i alle politikkområdene.

På Fiskeri-og havbruksområdet er det få overraskelser. Innen fiskerifeltet slår regjeringen fast at "Våre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen."

Regjeringen vil: