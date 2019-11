Ville forlenge ferskfiskordninga med trålfisk

Stortingsrepresentant Geir A. Iversen foreslo å ta 5 000 tonn fra havflåten for å holde fisket i gang.

I et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren innlevert 13. november spurte Geir Geir Adelsten Iversen (Sp):

- Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen blir opprettholdt fram til nyttår. Det bør være mulig å flytte 5000 tonn torsk fra trål til kyst.

Begrunnelsen for spørsmålet lød som følger:

- Det foregår nå et brukbart fiske på Finnmarkskysten noe som fører til høy aktivitet både på land og på sjøen. Fersfiskordningen ser ut til å lykkes med sikre norske helårige industriarbeidsplasser. Det er stor kyst og den minste flåten som sørger for at en større andel av torsken kommer på land når industrien trenger det mest. Dette kombinert med hyse og sei.

- Om jeg skulle komme med et anslag på antall tonn en har behov for, slik at den flåten som nå fisker utenfor Finnmarkskysten (båter fra Nordland og Troms i tillegg fra Finnmark), fortsatt kan bringe industrien råstoff til produksjon. 5000 tonn er mitt anslag, skrev Adelsten i sitt spørsmål.

Nå foreligger svaret fra Harald T. Nesvik (FrP):

- Det vil ikke være aktuelt å flytte torskekvoter fra hav- til kystflåten. Kvotene er fordelt etter de etablerte fordelingsnøkler og legger til rette for forutsigbarhet i fisket, slår Nesvik fast.

Ministeren skriver i sitt svar at ferskfiskordningen i fiske etter torsk nord for 62° N innebærer at fartøy som lander all fangst fersk, får et kvotetillegg på torsk. Fra og med 15. april var kvotetillegget 10 prosent på ukebasis. Kvotetillegget økte 15. juli til 30 prosent. Fiskere kan fortsatt fiske og levere fersk fangst til industrien innenfor sine kvoter selv om bonustillegget fra ferskfiskordningen stoppes. Fartøy i lukket gruppe er regulert med fartøykvoter (garantert kvoter) i fisket etter torsk fra årets begynnelse for å skape ro og forutsigbarhet for den enkelte aktør slik at man ikke taper noe på å spare torskekvotene til etter hovedsesongen.

I det årlige reguleringsmøtet i juni hvor næring, forskning og forvaltning diskuterer inneværende års fiskerireguleringer, varslet Fiskeridirektoratet at det i år fiskes en større andel av torskekvotene i første halvår og at dette ikke er i henhold til målsettingen om at ferskfiskordningen skal bidra til å flytte fangster av torsk fra hovedsesongen. Næringen har likevel ikke justert uttaket for å ta hensyn til andre halvår, og ferskfiskordningen er nå fisket opp.

- Jeg har likevel i år kommet til at fiske på ferskfiskordningen skal fortsette frem til 28. november med 30 % kvotetillegg. Etter dette tidspunktet avsluttes fiske på ordningen i sin helhet. Et overfiske på ordningen i år vil gå til fratrekk på neste års ferskfiskordning, avslutter Nesvik.