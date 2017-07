Ville ha hemmelig kanal til Sandberg

Da Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifter sendte private eposter til Per Sandberg, havnet de hos en privatperson. Og deretter hos Dagbladet.

I en artikkel publisert tirsdag denne uka forteller Dagbladet om hvordan det gikk da Reppe ville etablere en privat kanal til fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Roy Angelvik. Temaet var en pågående konflikt rundt etablering av en genbank for villaks i Hardanger, der Miljødirektoratet er beskyldt for å ha brutt anbudsregler.

I den forbindelse hadde Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening budskap de ville formidle til Klima- og Miljødepartementet, samt et ønske om at noen burde varsle Riksrevisjonen. Reppe skal ifølge Dagbladet også ha bedt Fremskrittspartiet om å legge til rette for kompensasjon overfor oppdrettere i Hardanger som ifølge Reppe er ofre for restriksjoner innført på bakgrunn av det han mener er sviktende forskning.

Epostene ble ikke sent via de offisielle adressene, men private gmail-kontoer. Og her havnet epostene som var tiltenkt fiskeriministeren hos en intetanende privatperson. Deretter fikk Dagbladet hånd om dem, og i et intervju med avisa erkjenner Reppe forsøket på uoffisiell kontakt med fiskeriministeren.

- Det er jo vanskelig nok for oss dette fra før, om vi ikke skulle gjøre det enda verre. Hele saken er relativt betent. Det er jo ikke veldig enkelt å la alt gå offisielt. Vi prøver jo for det meste å holde det unna det offisielle, for ikke å skade verken den ene eller den andre aktøren her, sier Reppe til Dagbladet.