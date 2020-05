Ville ha med seg tørrfisk hjem

De pakket koffertene fulle av tørrfisk, men kom seg ikke ut av landet uoppdaget.

To litauere på veg hjem fra sesongarbeid på Senja ble i forrige uke stanset for kontroll på tollstasjonen i Kilpis. Med seg hadde de til sammen 50 kilo tørrfisk og 44 kilo frossen filét, og det sprenger grensene for lovlig utførsel på 20 kilo fisk per person.

Områdesjef i Tollregion Nord, Tom Olsen sier de to mennene blir anmeldt, i tillegg at de mistet fisken, skriver avisa Nordlys.

Han sier det første gang tollen gjør beslag av tørrfisk fra privatpersoner. For øvrig fører korona-situasjonen til at beslagene av turistfisk i tollen er på et absolutt bunnivå. Til samme tid fjor hadde tollen tatt 250 kilo, opplyser Olsen til avisa.