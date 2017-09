Ville slitt uten EØS-avtalen

Uten arbeidskraft fra EØS-områdene, ville fiskeindustrien slitt kraftig. - EØS-borgere er avgjørende, mener industridirektør Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Johansen framholder at en fersk Nofima-rapport om utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien, bekrefter forholdene i norsk fiskeindustri.

Sverre Johansen, direktør Industri i Sjømat Norge

Har rett kompetanse

Rapporten framholder at andelen utenlandsk arbeidskraft har vært økende de siste årene. Samtidig viser undersøkelsen at utenlandske arbeidstakere har relevant kompetanse og høy motivasjon. Det generelle bildet er derfor at de utenlandske ikke står tilbake fra de norske når det gjelder kvalitet.

– Fiskeindustrien er bærebjelken i mange kystsamfunn, og vi ser flere eksempler på at utenlandske arbeidere velger å bosette seg i kystkommunene. Dette er positivt for både bedriftene og lokalsamfunnene som opplever økning i folketallet.

Trenger forutsigbarhet

Allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten innebærer at alle er omfattet av minstelønnssatsene, og gjennom samarbeidet med LO og NNN er Sjømat Norge opptatt av et seriøst og ryddig arbeidsliv – både for norske og utenlandske ansatte.

– På grunn av sesongsvingningene er det også viktig å beholde permitteringsregelverket for fiskeindustrien, som gir forutsigbarhet både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Johansen.