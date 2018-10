Ville valgt alt om igjen hvis han fikk sjansen

– Du kan aldri bli feskar. Det e nok bæst du puske dæ opp på skoln igjæn!, sa faren

Det var den klare beskjeden Jan-Erling Akselsen(70) fra Kjøllefjord fikk av sin far Erling da han som ung gutt var med på sin første tur på havet. Opp gjennom årene er det nok flere enn faren som har tenkt samme tanken. Jan Erling er nemlig, og har alltid vært en av dem som er nesten konstant sjøsyk når han er om bord i en båt.

Vi møter den alvorlig spreke pensjonisten hjemme i huset hans i Kjøllefjord. Sammen med kona Evy tar han i mot med åpne armer, kaffe og rullekake med krem. Vi har på forhånd gjort oppmerksom på at dette kom til å dreie seg om et ”avhør” rundt noen viktige punkter i livet til en fisker som har vært innom det meste, og til og med i 1996 ble kåret til den beste. Da ble han beæret med et statuett fra Norges Råfisklag som årets fisker. Overrekkelsen skjedde under er representantskapsmøte, og ble utføret av fiskeriministeren den gang, selveste Jan Henry T. Olsen.

Ingen tvil, fisker skulle han bli

Jan-Erling Akselsen dorget langs finnmarkskysten lenge før han fikk egen båt i 1982. Da investerte han 1,2 millioner kroner, et svimlende beløp den gang, i «Silje Marie», en 45 fots sjark. Med den driftet han til han gikk av med pensjon i 2015. Da kunne han skilte med 52 år som sjarkfisker.

– Ikke før jeg var 15 år fikk jeg lov til å være med min far om bord som mannskap på båten hans ”Normo”. Da hadde det allerede klødd i meg i mange år etter å komme i gang. Jeg var så opphengt i kaia, havet og fisken at jeg benyttet enhver anledning til å stikke ned i bua for å se hva som skjedde der. Det var ikke få ganger at de på skolen trodde jeg var helt andre steder. Ved flere anledninger, når vi for eksempel ble sendt til tannlegen, stakk jeg heller av og ned på kaia. Skolen var liksom ikke noe for meg. Det var havet som ropte. Jeg skulle bli fisker. En idé som min far ikke i det hele tatt var enig i. Av naturlige årsaker, for jeg er og har alltid vært kronisk sjøsyk. De første turene jeg var ute med min far hang jeg nesten konstant over rekka og spydde. Det var grusomt, men jeg hadde bestemt meg, koste hva det koste vil, på havet skulle jeg, forteller han videre.

Faren tvilte voldsomt

Så, mens Jan-Erling var sjeleglad når åttende klasse var ferdig, for det var bare åtte års folkeskole den gang, og han endelig kunne begynne som fisker, var faren hans etter å ha opplevd hvor sjøsyk gutten var mer i tvil, for å si det forsiktig. Han ga klar beskjed til skårungen sin.

– Mange av mine kamerater fra folkeskolen fortsatte inn på realskolen. Akkurat der mente far at jeg også tilhørte. ” – Så sjøsjuk som du e kan du kan aldri bli feskar. Det e bæst du puske dæ opp på skoln igjænn”!, sa han, og det i fullt alvor. Det var et råd jeg ikke tok, og selv om jeg fortsatte å være sprekksjuk den første tiden, var jeg fast bestemt på å fullføre. Som sagt, det eneste som stod i hodet mitt var havet og fisk og at det var fra det jeg skulle hente min inntekt. Og slik ble det. Heldigvis, for jeg har hatt et flott liv på havet, selv om jeg ennå er sjøsyk så det holder, spesielt etter litt lengre landligge. Jeg har ikke angret et minutt på avgjørelsen den gang. Hvis jeg fikk sjansen til å velge livet mitt på nytt ville jeg valgt akkurat det samme, sier han, mens han ser ut av vinduet og ut Kjøllefjorden som akkurat i dag ligger blankstilla med et tett lavt skylag som tak.

Bedre i dag enn før

Nå har ikke Akselsen kun drevet med fisk fra sjarken. I mange år satt han i representantskapet til Norges Råfisklag. Der var det naturlig nok også fisk det ble snakket om. Han har også fartstid som kommunepolitiker, til og med varaordfører for Arbeiderpartiet i Lebesby kommune. Det er derfor ikke til å unngå at han kommer inn på litt fiskeripolitikk, og hvordan ting har endret seg fra han var ung til i dag.

– Dagens unge som velger fiskeryrket har det nok bedre enn vi hadde det den gang. Under mine første turer var det ikke mye elektronisk utstyr om bord. Hadde man klokke og kompas kom man langt med navigeringen. Det har som kjent bedret seg noe med årene, sier han med et smil om munnen.

Det han mener og si, og også sier, er at fiskeryrket har endret seg dramatisk. Fra et fiske hvor man sløyet og iset om bord i båten, til dagens moderne industri hvor man leverer rund fisk er det en himmelsk forskjell. Han tenker også at det akkurat nå er veldig mye fisk i havet, og at man ikke trenger å gå så veldig langt av landet før man finner den.

– Nå er det nesten så at man bare kan gå litt ut på fjorden når fisken siger inn. Det har egentlig vært eventyrlig de siste årene. Og bra er det. Det skal lønne seg for de unge å velge fiskeryrket, sier han.

Om seg selv og mannskapet han hadde om bord på ”Silje Marie” har han minner som er gode, men som også forteller om en annen tid og et annet slit. Selv med frie kvoter var det mange ganger vanskelig. Svart hav var oftere en realitet enn i dag.

– Da kvotene kom ble det ennå vanskeligere. Selv om Evy jobbet i kommunen som økonomikonsulent og vi hadde det godt på alle måter, ønsket jeg at det skulle gå bra med fisket også. Ikke bare for min del, men også for mannskapet. Og det er akkurat et mannskap som stod på som gjorde at vi stort sett greide oss bra. Når kvota på andre ting var tatt, hvis vi da klarte kvota, bar det til bankene utenfor Slettnes for å fiske uer. Den var det fri kvote.

– Jeg husker at vi var helt oppe i 130 tonn uer. Prisene var ikke all verden, men vi bare måtte. Det var ikke snakk om annet enn at mannskapet skulle gå ut av året med en anstendig lønn. Det var slik vi tenke den gang, forteller han.

Med årene opp mot 2015 da Akselsen til slutt gikk av med pensjon og solgte Silje-Marie ble det bedre tider for fiskeren. Prisene ble bedre og fisket tok seg opp. Selv om han er optimist for fremtiden til fiskeriene, ønsker han også å rette en liten pekefinger mot myndigheten.

– Det er mage ganger merkelig hva en tilfeldig fiskeriminister kan stelle i stand. Ta det med kjøp og salg av kvoter langt utenfor båtens hjemsted. Hvis slike tanker får utvikle seg er jeg redd at storindustrien til slutt sitter på de fleste rettigheter, og med det kjører også konvensjonelt fiske på børsen. Da står vi der, midt i en kamp mot pengemakta som vi ikke vil vinne. Fremtidens fiskeripolitikk må være føre var slik at dette ikke kan skje, sier han, og det med både alvor i stemme og blikk.

Ikke helt pensjonert da

Da skulle man kanskje tro at Jan-Erling Akselsen har sagt sitt, og nyter pensjonisttiden og hjemmets ro som best han kan. Vel, slik er det ikke. Selvfølgelig gjør han ikke det. Sitter hjemme altså. Men han nyter livet som pensjonist. Om bord i en Vikenes 1030 med det klingende navnet ”Siljan”. Sjøsyk er han ennå så det holder. Men han klarer altså ikke å holde seg unna havet.

Kort fortalt så er det en noe underlig pensjonisttilværelse han nyter. Han er akkurat ferdig med krabbekvota for i år. Den gjorde han unna på ni dager. Kvota fikk han fordi han i fjor leverte fangster av fisk for over hundre tusen kroner. I år har han levert fisk innenfor det nye kravet for å kunne gå etter krabben, nemlig over to hundre tusen kroner.

– Skal man først være med på leken, så er det like godt å gjøre det skikkelig. Det sier i alle fall min kone. Jeg tenkte i fjor at jeg skulle sule inn i alle fall krabbebruket. Da ble det liv i ho Evy. Hun ga klar beskjed om at hvis jeg ikke selv kjøpte inn nye, så skulle hun selv gjøre det. Da gir det seg liksom selv hva jeg måtte gjøre, forteller han mens han ler godt.

Da er han altså som mange andre fiskere som går rundt og tenker at tiden er inne til å gå på land. Det er bare tanker. Jan-Erling Akselsen fisker i vei. Han sier at det føles som å være pensjonert når han egentlig selv har kontrollen på om han skal orke og holde på, og når han skal på havet. Egentlig godt gjort av en mann som innerst inne har gruet seg til sjøsyken, men gledet seg over fangstene og arbeidet om bord. Da han begynte å fiske hadde han idé om at det skulle gå så bra at han skulle pensjonere seg når han ble 50 år. Det ble bom. Likevel, og ikke klok av skade presterte Akselsen å si til sine omgivelser følgende:

– Hvis jeg ennå holde på når jeg er 60 år, så send meg til Tromsø på Åsgård.

Vi vet jo nå hvordan det gikk. Når nesten alt er sagt og vi skal forlate det gode selskap er det en ting til han har på hjertet før vi avslutter samtalen.

– Jeg er veldig glad for at kvotene jeg hadde på Silje-Marie ble værende i Kjøllefjord, og nå er på vei over i en større båt. Kjøperen tør og satse. Det er meget bra for oss som bor her.

Når dette leses nyter faktisk Jan-Erling og Evy Akselsen litt pensjonistliv. Da er de i full gang med en femukers ferie et sted der solen nesten alltid skinner og maten lukter fremmed og godt.