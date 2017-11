Vinner kontrakter i øst

Utstyrsleverandøren Rapp Marine er strålende fornøyd med å ha tegnet hele sju utstyrskontrakter til russiske nybygg i løpet av det siste året.

- Rapp Marine har samarbeidet med russiske fiskere siden sovjettiden. Nå er vi stolte av å kunngjøre at vi i løpet av ett år har inngått kontrakter om levering av komplett dekkmaskineri til SYV nye fiskefartøyer i Russland, sier en meget fornøyd Rapp Marine-selger Tor Idar Øye i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for å kunngjøre vår nye kontrakt til Russland for levering til fire fabrikktrålere. Dette er fire leveranser til en og samme kunde, Murmanseld2, sier Tor Idar Øye. Kontrakten ble signert sist sommer. Det er LCS Leningrad Shipyard «Pella» i St. Petersburg, Russland som skal bygge de fire fabrikk-skipene og designer er Cramaco AS i Tromsø.

- Cramaco har lang erfaring i det russiske markedet, og vi er meget takknemlige for at Rapp Marine etter tidligere år med flere leveranser til både designer og eier, nå igjen er valgt som leverandør til deres nybygg.

- Spennende nyheter for denne leveransen er at hovedvinsjene er skreddersydd med ny kapasitet, bekrefter Tor Idar Øye.

Tre identiske fartøyer

I tillegg til Murmanseld2-kontrakten denne sommeren annonserte Rapp Marine i juli 2016 leveranse av komplett dekkmaskineri til tre identiske russiske fartøy for tråling, snurrevad og snurping. Eier er VI Lenin Collective Farm Fishing og det russiske verftet Yantar JSC. ble valgt for konstruksjon og bygging.

Skipskompetanse AS står for kvalitetsdesignen av disse tre moderne og effektive SK-3101R-fartøyene.

- Lanseringsseremonien til den første av de tre fartøyene finner sted allerede i denne uken på Shipyard Yantar i Kaliningrad, bekrefter Tor Idar Øye.

Rapp Marine har lang erfaring med sine installasjoner på mer enn 1500 fartøyer over hele verden.

- Våre kunder stiler store krav til service- og vedlikehold av utstyret. Dette er et svært viktig salgsargument når det konkurreres om nye prosjekter, sier Tor Idar Øye. Selskapet er representert med omfattende virksomhet i USA og Storbritannia, samt et service- og agentnettverk i alle relevante regioner.

- Med de nye russiske kontraktene vil Rapp Marine utstyr installeres på tre fiskefartøyer bygget på Yantar Shipyard og fire som Pella Shipyard påbegynner byggingen av om kort tid, tilføyer Tor Idar Øye som snart er på tur til Russland igjen.

- Rapp Marines portefølje av ordrer for fiske og forskning vokser over hele verden, inkludert Russland, avslutter han.