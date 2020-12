Vinterens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

Sentralt i forhandlingene var utsiktene for sesongen 2021, med de utfordringene som en har grunnet covid-19 og kvoteøkning for de viktigste fiskeslagene.

Partene er enige om at de dynamiske minstepris-modellene for torsk, hyse og sei skal ligge til grunn for omsetningen som tidligere. Det kan i 2021 bli aktuelt å gjøre beregninger av dynamiske minstepriser med hyppigere frekvens.

Følgende justeringer av minstepriser ble fastsatt under forhandlingene:

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 21. desember 2020:

Kveite, krokfanget under 20 kg kr 65,00 pr. kg (+ kr 12,00)

Kveite, krokfanget 20-40 kg kr 60,00 pr. kg (+ kr 12,00)

Kveite, krokfanget 40-60 kg kr 50,00 pr. kg (+ kr 5,00)

Kveite, krokfanget over 60 kg kr 40,00 pr. kg (+ kr 5,00)

Lyr over 2,0 kg kr 16,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Uer rund, minst 0,7 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 2,00)

Flekksteinbit over 3,0 kg kr 15,00 pr. kg (+ kr 1,00)

Flekksteinbit 1,0-3,0 kg kr 13,00 pr. kg (+ kr 0,50)

Gråsteinbit over 3,0 kg kr 12,00 pr. kg (+ kr 0,50)

Lomre med hode, minst 600 gram kr 17,50 pr. kg (gjeninnføring)

Lomre med hode, under 600 gram kr 15,00 pr. kg (gjeninnføring)

Lever av torsk kr 4,00 pr. kg (- kr 0,50)