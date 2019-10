- Virker som Aker vil trette oss ut

Etter nok en seier i rettssystemet om patenter for krillfangst, sier Stig Remøy at han er forundret over Aker-konsernets strategi.

Krillselskapet Rimfrost AS og Aker biomarine har i flere år ligget i patentstrid om rettighetene til bruk av teknologi knyttet til fangst av krill.

Rimfrost har så langt gått seirende ut av tvistene.

I januar i år avsa Søre Sunnmøre Tingrett en dom mot Aker biomarine i en rettssak om eierskapet til krillpatenter. Før saken i Søre Sunnmøre Tingrett, tapte Aker biomarine i tre rettsinstanser i spørsmålet om hvor rettssaken skulle behandles. I tillegg har selskapet tidligere tapt i saken som nå er avgjort av appelldomstolen, og i en annen sak for PTAB. Aker har også trukket et søksmål mot Rimfrost i US International trade commission (ITC).

Aker har anket dommen fra Søre Sunnmøre Tingrett, og saken kommer til behandling i Frostating lagmannsrett i høst.

- Vi har mer lyst til å konkurrere i krillmarkedet enn i rettssalen, men vi ser frem til saken i Frostating lagmannsrett fordi den vil sette ytterligere søkelys på Akers opptreden og metoder, sier hovedeier i Rimfrost AS, Stig Remøy.

- Vi er selvsagt tilfredse med at vårt syn og våre vurderinger vinner frem hver gang. Samtidig er vi forundret over hvordan Aker biomarine velger å kjøre sak etter sak på tynt grunnlag. Det kan virke som om dette er en taktikk det store Aker-systemet velger for å prøve å trette ut konkurrenter, sier Stig Remøy i Rimfrost.

Aker trekker saken

Kommunikasjonssjef i Aker biomomarine, Ingeborg Tennes sier selskapet ikke kjenner seg igjen i Remøys fremstilling av saken. Hun gjør det samtidig klart at selskapet nå vil legge striden bi, og jobbe videre på andre fronter.

Vi kjenner oss ikke igjen i de anklager som Rimfrost her hevder. Vår bakgrunn for å søke om patenter er basert på et ønske om å beskytte våre innovasjoner som vi investerer stor summer i og beskytte dem mot kopiering. I dag har vi verdens største patentportefølje på krill, noe som vi er svært stolte over. Samtidig som krillpatenter er viktige for å sikre våre innovasjoner er våre viktigste konkurrenter aktører i det globale omega-3 markedet. For å presidere så er våre største konkurrenter ikke andre krillaktører men andre aktører på det globale omega-3 markedet.

- Saken omhandler to patenter som vi søkte om godkjenning for i 2015. Federal circut har påpekt mangler ved patentet og vi vil derfor trekke saken og heller fokusere på nye patenter. Begge parter har avventet en administrativ gyldighetsvurdering og den er nå kommet. Saken har stått i ro siden 2017 frem til avgjørelsen torsdag.