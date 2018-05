Vise-duo inn i kampen om sjarken

Visesangerne Nuorta & Louisa har kastet seg inn i kampen om sjarken og kommer her med en klar oppfordring til fiskeriminister Per sandberg.

Inspirert av Helge Stangnes og Boknakaran, og med litt hjelp fra Fesk og Potedes, har duoen lagd en sang/rap om fiskeripolitikk sett fra deres synsvinkel.

- Vi er unge kvinner som bor og lever ved kysten i Nord-Norge - og har lyst til å gjøre det også i framtida. Vi ønsker at kysten i Nord skal kunne eksistere videre med et levende, lokalt fiskerisamfunn. Vi ønsker at kvotene kommer den den flåta som er mest miljøvennlig og skaper mest sysselsetting på land lokalt til gode, sier de to som ønsker å dele sitt budskap med Kyst og Fjords lesere.

- Foreløpig er låta kun tatt opp som en liten filmsnutt, men vi har satt igang en liten aksjon for å samle inn penger til å kunne gå i studio og spille inn låta. På den måten håper vi å kunne spre litt ny musikk om fiskeripolitikk til det glade kystfolk - og Per Sandberg. Låta er særlig aktuell i dag 14. Mai da fristen for tilbakemelding på sandbergs høring går ut. Vi vil gjerne at han også hører våre tanker om den foreslåtte struktureringa av båter under 11 meter, skriver de to visesangerne.