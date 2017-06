Viser fram nyhelikopteret

Det nye redningshelikopteret er i Norge for første gang. Helikopteret skal være med under et flyshow.

Foto: Leonardo Helikopters

Det er Teknisk Ukeblad (TU) som melder dette. Nyheten er også gjengitt på Norges Fiskarlags nettsider.

Maskinen blir en av attraksjonene på Sola airshow lørdag og søndag, og skal dessuten være med på den offisielle åpningen av det nye basebygget for 330-skvadronen kommende mandag. Anlegget er hovedbase for 330-skvadronen, og den har en sentral funksjon for de nye helikoptrene.

Hovedbase

Under åpningen av den nye redningshelikopterbasen på Sola deltar Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). Politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, ledelsen i Luftforsvaret og i Forsvarsbygg blir også representert ved åpningen.

Etter åpningen av basen blir det en formell åpning av Leonardo Helikopters' helikoptersimulator, som skal brukes i testingen av AW101.

Det er fly nummer tre, Norway 03 med halenummer 0265, som kommer til Sola. Dette helikopteret ble bygget ferdig i fjor høst og er lakkert i fargene til den offentlige redningshelikoptertjenesten, operert av Forsvaret.

- Viktig steg

De fleste av den norske rednings-tjenestens 12 Westland Sea King MK43B-helikoptre er 45 år gamle.

-Vi er svært fornøyd med at anskaffelsesprosessen endelig har kommet så langt og ser frem til at hele flåten av de nye helikoptrene er på plass for å løse dagens rednings- og beredskapsutfordringer. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. De nye helikoptrene er et sårt tiltrengt verktøy i redningstjenesten som vi har ventet på i lang tid. Vi er i en situasjon der de nåværende helikoptrene vil ha en gjennomsnittsalder på 50 år før de siste er faset ut, så dette er viktige steg, sier han.

Først i sør

Sola er den første basen som blir operativ med AW101-helikoptre. Etter planen skal det skje i april 2018. Deretter er innfasingsplanen at Ørland følger i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020, mens Florø får sine AW101-helikoptre i drift i november 2020.

-Jeg slutter likevel aldri å la meg imponere over faglig dyktighet og mot som vises av redningstjenesten. Norsk redningstjeneste er i verdensklasse på tross av og ikke på grunn av dagens materiell, sier Ingebrigtsen.