Viste fram ny gigant

Fire år gammel, men som ny og ubrukt. Lørdag kunne Inge Halstensen vise fram den nye «Slaatterøy», en nesten 90 meter lang kjempe som nå klargjøres for fiskefeltene vest av Irland.

Ifølge Norges Sildesalgslags representanter som var spesielt invitert da nybåten ble presentert i Austevoll lørdag, ser fartøyet både ny og ubrukt ut.

De beskriver båten som er bygget for å håndtere både not og trål, som imponerende.

- Det som kanskje var mest imponerende var det store og romslige akterdekket. Her var det fire nett-tromler, der det er mulighet for dobbeltråling og pumping fra to stasjoner på hekken.

Båten som opprinnelig ble overlevert fra Karstensens Skibsværft til det danske rederiet Ruth i 2016 har en lengde på 87,8 meter og en bredde på 16,6 meter. RSW-kapasiteten om bord er på 3.430 kubikkmeter, mens framdriften består av en motor på 4.800 KW.

Eter visningsturen hjemme i Auistervoll bærer det rett til Egersund hvor den rigges for kolmulefangst – før den stimer vestover til fiskebankene utenfor Irland.