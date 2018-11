Viste frem planer for fabrikk

I Båtsfjord er Lerøy svært nær beslutningen om det skal bygges ny fabrikk.

Av Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Direktør ved anlegget i Båtsfjord, Per Gunnar Hansen viste sist uke fiskeriminister Harald T. Nesvik skisser for ny fabrikk og kai som vil innebære en investering på mellom 400- 500 millioner kroner.

– Vi ønsker å bli mer effektiv og også få ennå mer ut av råvarene som kommer inn. Vi har derfor laget en prosjektbeskrivelse hvor vi har med det ypperste av produksjonsutstyr. Vårt fokus har vært på større muligheter vedrørende produksjon av biprodukter, og vi monterer vannskjære/robotteknologi i fabrikken, fortalte Hansen.

Direktøren fortalte videre at man er i en god dialog med Båtsfjord havn om ei kaiutbygging som innebærer en ny kai på over hundre meter. Dersom fabrikken blir en realitet skal kommunen regulere og klargjøre industriområdet, samt mudre til kaien til minimum 9,3 meter. De to siste punktene er her på det nærmeste i havn. Mudringen ble avsluttet fredag i forrige uke.

