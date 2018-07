Vokser hurtigere enn befolkningen

Siden 1961 har den årlige globale veksten i fiskerikronsumet vært dobbelt så stor som befolkningsveksten.

- Det viser at fiskeri- og havbrukssektoren er avgjørende for å oppfylle FAOs mål om en verden uten sult og underernæring, sier FAO-direktør José Graziano da Silva.

171 millioner tonn fisk og sjømat

De offisielle tallene for verdens fiskeri- og havbruk for 2018, viser at det globale fiskekonsumet har økt langt sterkere enn befolkningsutviklingen. Den globale fiskeproduksjonen toppet seg i 2016 med et samlet volum på 171 millioner tonn fisk og sjømat. Havbruksnæringen sto for 47 prosent. Men dersom man tar bort kvantumet som gikk til fiskemel og fiskeolje, sto havbruksnæringen for 53 prosent, viser oversikten.

Gult område viser villfanget fisk, mens blå viser havbruk.

Havbruk øker kraftig

Fangst av villfisk har vært relativt statisk siden slutten av 1980-tallet, og hold seg omtrent på dagens nivå. Den store veksten har skjedd innenfor oppdrett av sjømat. Dermed har havbruksnæringen vært helt avgjørende for å kunne opprettholde målsetningene om at fiskeri skal være med på å mette verdens befolkning.