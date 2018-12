Volum ned, pris opp

Norge har hittil i år eksportert mindre torsk enn i fjor, men til høyere verdi.

Det er en volumøkning på 3 prosent og en verdiøkning på 1 prosent eller 1 million kroner fra november i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november.

Hittil i år har Norge eksportert 61 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 5 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 6 600 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 279 millioner kroner i november. Volumet falt med 8 prosent mens verdien økte med 16 prosent eller 39 millioner kroner fra november i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i november. Hittil i år har Norge eksportert 64 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

- Både fersk og fryst hel torsk har hatt prisvekst så langt i år. I tillegg ser vi de siste månedene at prisene på fersk og fryst sei begynner å bedre seg, og de begynner å nærme seg fjoråret. Det er gledelig etter et par år med prisfall, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.