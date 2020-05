Volumet øker mens prisen faller

Den siste uka økte eksporten av fersk torsk. Det fins det en forklaring på.

Basert på ukestatikken ser vi så langt i år et fall i eksporten av fersk hel torsk på 1 prosent, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

I koronaperioden fra uke 9 til og med uke 19 falt eksporten med 8 prosent. Eksporten av fersk torsk økte med 60 prosent i uke 19 til 1055 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ble det eksport torsk til Nederland og Tyskland i uke 19.

Basert på ukestatikken ser vi så langt i år et fall i eksporten av fryst hel torsk på 2 prosent. Mens eksporten av fryst hel torsk har økt med 16 prosent fra uke 9 til og med uke 19. Forrige uke økte eksporten av fryst hel torsk med 3 prosent sammenlignet med uke 19 i fjor. Eksporten av fryst filet, både blokk og ikke blokk, økte med henholdsvis 208 prosent og 15 prosent i uke 19.

- Den store økningen i eksporten av fersk hel torsk sett opp mot uke 19 i fjor bør ses i sammenheng med at eksporten normalt sett er lav når verdens største sjømatmesse, den såkalte «Brusselmessen» arrangeres. Messen ble gjennomført i uke 19 i fjor. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel torsk falt med 6 prosent til 33,70 kroner per kilo i uke 19 sammenlignet med samme uke i fjor. Dette er også et betydelig fall fra de høye prisene vi så tidligere i år før koronaperioden inntraff. Dette til tross for en betydelig svekkelse av den norske kronen. Inntrykket er at den ferske torsken i hovedsak går til videreforedlingsmarked. Forklaringen er økt omsetning av spesielt fryste, bearbeidede og/eller prepakkede produkter til dagligvarehandelen i flere markeder. Dette reflekteres også i eksporten av fryste filetprodukter fra Norge, som har hatt vekst i flere uker, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.