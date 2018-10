Volumnedgang for fryst torsk

Hittil i år har Norge eksportert 52 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 1,9 milliarder kroner.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Volumet falt med 13 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

Norge har eksportert 3 900 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 161 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 31 prosent, mens verdien falt med 13 prosent eller 24 millioner kroner fra september i fjor.

- Fryst hel torsk er det produktet i torskekategorien som har hatt størst volumreduksjon, og det er nok med på å forklare en prisvekst på 14 prosent så langt i år. Samtidig ser vi at eksporten av fryst filet av torsk, til tross for reduserte torskekvoter, har hatt en volumvekst på 4 prosent. Størst økning er det til Storbritannia, hvor høykvalitets ombordfryst filet er hovedproduktet. Fryst filet har også hatt en prisvekst. Summen av dette gjør at eksportverdien for fryst torsk er omtrent på nivå med i fjor, sier Pettersen.