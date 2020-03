Vurderer å gi seg etter Sivertsen-tumultene i Senja-politikken

Det gikk en kule varmt i lokalpolitikken på Senja i forbindelse med fiskeriministerens avgang.

Senja kommunestyre uke behandlet torsdag i forrige spørsmålet om hvorvidt vedtaket om Geir-Inge Sivertsens etterlønnsavtale skulle oversendes kontrollutvalget for en gjennomgang.

Eneste som var mot

Arbeiderpartiets Arnold Nilsen benyttet i den forbindelse anledningen til å komme med rosende ord overfor den hardt pressede ministeren. Samtidig rettet han flengende kritikk mot Senjalistas representant Jasmin Agovic-Nordaas, som i riksmedia hadde uttalte seg kritisk til etterlønnsavtalen.

At Senjalistas mann ble en kilde for riksmedia var ikke unaturlig, all den tid han var den eneste som argumenterte mot etterlønnsavtalen, og at Senjalistas seks representanter var de eneste som stemte mot avtalen da den ble behandlet før jul.

Du kan lese et skriftlig referat av Arnold Nilsens innlegg her: Vår mann i Oslo

"Bæsj-emoji"

Dagen etter kommunestyremøtet ba som kjent Geir-Inge Sivertsen om å få trekke seg. Det førte til følgende hilsen fra kommunestyrerepresentant for Høyre, Louis Edvardsen på facebook «Gratulerer Jasmin Agovic du klarte det» illustrert med en bæsj-emoji.

Dette førte til en facebook-diskusjon fredags kveld som tok en slik retning at Edvardsen selv valgte å fjerne innlegget. Men overfor Troms Folkeblad forsvarer Edvardsen innlegget, og mener Agovic «må tåle å høre det» når han har gått ut med klare oppfatninger om at Senja kommunestyre har fattet et ulovlig vedtak.

Agovic-Nordaas har vært gjenstand for mye annen lokal debatt i sosiale medier og i lokalavisen, men sier han også har mottatt en massiv støtte fra både fjern og nær.

Til Kyst og Fjord sier Agovic at pågangen fra medier utenfra som ønsker å omtale saken har vært stort, men at han ikke ønsker å eskalere situasjonen.

- Jeg har derfor har avstått fra å kommentere saken ytterligere, men har valgt å gi et intervju til Troms Folkeblad for å gi min kommentar.

Til Troms Folkeblad sier han:

- Det har vært noen tøffe dager, de tøffeste i min periode som politiker. Jeg har fått utelukkende støtte fra folk i etterkant av kommunestyremøte. Det har vært helt overveldende, jeg har aldri sett maken. Og det varmer, uten støtte fra så mange hadde det vært mye vanskeligere å stå i dette, sier Agovic-Nordaas.

- Absurd beskyldning

Han sier samtidig at han vurderer å søke permisjon fra sine politiske verv.

- Hvis jeg hadde sagt noe annet, hadde det vært løgn fra min side. Det er ingen tvil om at vi har noen alvorlige utfordringer og problemer i kommunestyret. I denne konkrete saken klarte ikke enkelte politikere å skille mellom sak og person. Og vi tillot ting som ikke bør tillates i et kommunestyre. Det å bli beskyldt for å være årsak til at Sivertsen som minister måtte trekke seg blir helt absurd, etter min mening. Jeg er bare ubetydelig lokalpolitiker i en middels stor kommune i Nord-Norge. Hovedårsaken til at ministeren valgte å trekke seg er ministeren selv. Hadde kommunestyret fulgt Senjalistas forslag i saken om etterlønn, så kunne utfallet vært helt annet for både Sivertsen og Senja kommune. Til syvende og sist var det en samlet opposisjon på Stortinget som varslet at de kommer til å støtte et mistillitsforslag mot fiskeriministeren, sier Agovic-Nordaas til Folkebladet.