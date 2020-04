Vurderer å kontrollere på kaianleggene igjen

Sildelagets kontrollører gjør seg nå klar til å gjennomføre ordinære kontroller.

Sildelaget skriver opp sin nettside at retningslinjene for fysisk kontroll gjør at de nå er i gang med planleggingen av besøk langs kaianleggene.

- Det har i samarbeid med Kystvakten, Fiskeridirektoratets ressursavdeling og sjøtjenesten blitt utarbeidet retningslinjer for hvordan man på en trygg måte kan gjennomføre fysiske kontroller ved landinger av pelagisk fisk. Dette er gjort for at man skal ha en helhetlig og felles fremgangsmåte for å begrense smitterisiko, fastslår sildelaget.

I meldingen framholder de at forskjellige elementene ved kontroll er risikovurdert og tiltak skal iverksettes for å trygt gjennomføre slike kontroller.

- Fra Sildelagets side vil vi støtte oss på egne tiltak, og det som er gjeldende for mottak og fartøy med de begrensninger dette gir. I all hovedsak vil kontrollene foregå som normalt, men med tillegg av de krav som er gitt fra Folkehelseinstituttet.