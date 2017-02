Vurderer bølgedemper

Nordkappregionen Havn IKS vurderer bølgedemper etter at flere sjarker er blitt skadet i havna i Kamøyvær.

Foto: Dag Erlandsen

Nylig ble nok en sjark knust av bølger og vind ved flytebrygga i Kamøyvær, skriver Finnmarken. Det skjedde under sterk vind fra sørvest. Dette er ifølge fisker i Kamøyvær, Kjell Vidar Forsberg, den verste vindsorten som er akkurat her. Forsberg forteller at båten som gikk ned har ligget til kai siden før jul.

– Båten hadde allerede gått ned og det var ikke mye jeg fikk gjort.

Havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen understreker at det er båteiers ansvar å ta var på båtene, men at man likevel vurderer tiltak.

– Det å etablere en form for bølgedemper kan bidra til å lempe på liggeforholdene ved sørvestlig vind noe, og vurderes derfor etablert av oss, sier Prytz Olsen til avisen.