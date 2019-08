Vurderer ikke turistfiskeforbud

Statssekretær Roy Angelvik sier det ikke er satt i gang noen prosesser med tanke på å innføre forbud mot utenlandske turisters utførsel av fisk.

En overskrift hos NRK onsdag denne uken kunne tyde på at regjeringen er i ferd med å endre kurs i turistfiskepolitikken.

Men statssekretæren i Fiskeridepartementet forsikrer at tittelen «Regjeringen åpner for forbud i turistfisket» får stå for NRKs regning.

- Jeg har aldri sagt at vi vurderer forbud, så den overskriften får NRK stå for, sier Angelvik til Kyst og Fjord.

Økte bøtesatsene

Utover det arbeidet som ble gjort i fjor, der flere departementer og etater satte seg ned for å vurdere tiltak, pågår det ingen utredninger eller prosesser knyttet til turistfisket.

- Resultatet av dette arbeidet ble økning av bøtesatser. Vi har samtidig også økt bevilgningen til tollmyndighetenes kontrollvirksomhet, og det mener jeg vi ser effekt av i år med over 50 registrerte beslag så langt.

En ønsket næring

Angelvik slår samtidig fast at turismen knyttet opp til havfiske er en ønsket næring.

- At folk får leie ut hytter og båter langs kysten skaper verdier, dette begynner å bli ei stor næring med over 1000 registrerte aktører. Det er ei fantastisk næring hvor vi har store muligheter til verdiskapning langs kysten. Men så må vi ha kontroll på uttaket, og jeg mener det er viktig å få en dialog om hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte. Vi ønsker å finne en løsning som alle er tjent med. For vi ønsker denne næringa, og vi ønsker denne aktiviteten, slår Angelvik fast.