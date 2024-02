Råfisklagets kvalitetstilsyn har siden 2015 sjekket kvaliteten på villfanget fisk og skalldyr som leveres fra Finnmark og Nordmøre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Den viktige oppgaven ble tildelt Norges Råfisklag allerede i 2015 av Nærings- og Fiskeridepartementet. Selv om starten på året har vært noe preget av dårlig vær og redusert fiskeriaktivitet, har Råfisklagets fagfolk sjekket mange fangster allerede.

- Vi har de siste årene hatt fokus på kjøling av fisk om bord i fiskebåtene, og ser at dette har blitt bedre, sier kvalitetstilsynets Arne Magne Andersen. Temperaturmålingene underbygger selvsagt dette, men det har også blitt betraktelig mer vanlig at båtene får tilbud om is hos fiskekjøper, noe som er veldig gledelig.

De siste kontrollene av fangster levert ulike steder i Øst-Finnmark viser nettopp dette. Det var spesielt fangstene av hyse som fikk den erfarne kvalitetskontrolløren til å finne frem adjektivene.

- Jeg har sjelden sett så fin kvalitet på hyse, fastslår Andersen. Jeg har reist langs kysten og sjekket kvaliteten på fisk i over 30 år og dette var svært gledelig å se! Det er ingen tvil om at god kjøling om bord gjør underverker for kvaliteten, spesielt hyse som er en skjør fisk!

Andersen skryter av fiskerne som til tross for at det er mange minusgrader i luften, tar med seg is ut på havet til å kjøle fisken og av fiskekjøpere som tilbyr båtene is. Snittmålinger utført av Havforskningsinstituttet viser at vanntemperaturen i havoverflaten holder mellom 4 og 6 grader på vinteren. Mange fiskebåter bruker vann fra havet om bord under fiske, derfor er det ekstra viktig å sørge for at fisken kjøles umiddelbart etter opptak.

Finnene gir en pekepinn på om fisken er tømt for blod, den til venstre er utblødd mens den til høyre har blodutredelser i finne og er mangelfullt utblødd. Foto: NORGES RÅFISKLAG

- Kjøles fisken raskt ned mot null grader umiddelbart etter opptak, kan den lett holde seg fersk i 14 dager, opplyser Andersen. Det har forskerne hos Nofima og Sintef, som har gjort forsøk, kommet frem til.

Viktig å dele kunnskap

Selv om Råfisklagets fagfolk fortsatt vil passe på at fisken kjøles godt om bord på båtene, så vil sesongens andre fokus være på om fisken er tilstrekkelig tømt for blod. Blodrester i fiskekjøttet på grunn av mangelfull behandling forsvinner ikke ved senere prosessering, og er lite attraktivt for sluttkunden som kan få inntrykk av at fisken har dårlig kvalitet. Selv om det kan være flere årsaker til blodrester i fiskekjøttet, er korrekt bløgging avgjørende for et best mulig resultat.

- Derfor er det utrolig viktig at fisk blir bløgget på riktig måte, slik at den tømmes for blod før sløying, sier Andersen.

Råfisklaget fagfolk har over tid merket seg at det kan forekomme at fisk som leveres fra et fartøy, er ulikt bløgget og utblødd. Slike forhold har tilsynet enkelte ganger registrert på fangster der det er flere fiskere om bord.

Andersen mener at dette kan ha ulike årsaker, men at riktig opplæring og oppfølging av nyansatte fiskere i førstegangsbehandling av råstoff er avgjørende.

- I en hektisk sesong med mye fisk er det ofte om å gjøre å få fisken raskest mulig prekevert, og da er det viktig å ha fokus på korrekt bløgging slik at all fisk får et godt utgangspunkt.

Andersen vet av egen erfaring at det lett å ta for gitt at alle andre vet hvordan ting skal gjøres om bord når man selv har gjort det i «en mannsalder», men opplever at en god prat med skipper og øvrige fiskere fungerer veldig godt.

- Vi opplever at gode faglige samtaler og opplysningsarbeid med fiskerne og fiskekjøperne er effektivt. Det er ikke alltid det passer i en hektisk sesong, men vi blir alltid vel møtt av hyggelige folk.