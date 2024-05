Det er Fiskeridirektoratet som slik drar opp årets sommermeny for ungdom. Om du mangler en sommerjobb, kan kanskje ungdomsfiskeordningen være et godt alternativ, foreslår direktoratet.

Nå er det mulig å melde seg på årets ungdomsfiskeordning.

For å skaffe seg erfaring

- Målet med ungdomsfiskeordningen er å gjøre det lettere for ungdom å ha fiske som sommerjobb, og på denne måten tilrettelegge for at ungdom kan skaffe seg erfaring fra fiskeryrket.

Ordningen er for ungdom som fyller 12 år senest i 2024, og som ennå ikke har fylt 25 år 30. april 2024.

Kongekrabbe

Ungdommer som fyller 16 år i 2024 og som er bosatt i Finnmark kan melde seg på til fangst av kongekrabbe under ordningen. Ungdom som ønsker å melde seg på til fangst av kongekrabbe kan imidlertid ikke ha fylt 25 år 30. april 2024.

Nytt av året er at ordningen også gjelder for fiske på uregulerte arter.

Ytterligere informasjon om ordningen og skjema for påmelding finnes på følgende nettside: Ungdomsfiskeordningen (fiskeridir.no).