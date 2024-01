KV «Sortland» befinner seg fredag ettermiddag ved Hopen i Barentshavet.

Kystvaktfartøyet er det eneste i flåten som har systemet som justerer rulledempingstankene, en oppfinnelse som er utviklet av trålskipper Eirik Hellesvik fra Øksnes, og oppfinneren Ben Tommy Eriksen fra Bø.

Reduserer slingringa

– Vi føler at vi har vært med i utviklinga, vi har vært med og hatt det ombord fra starten av, og har fått installert et sluttprodukt som vi er veldig fornøyde med, sier skipssjef på KV Sortland, Bjørn Amundsen.

– Når det begynner å bli litt bølger og sjø så forteller systemet om vi skal ha mer eller mindre i rulledempingstankene. Slik vi har brukt det er ganske likt slik vi har gjort det tidligere, men kanskje vi brukte litt for mye vann i tankene tidligere. Det ble bedre da vi brukte dette rulledempingssystemet. Det har fungert for oss, sier han.

– Vi bruker det daglig hos oss, og når vi kommer ut i litt dårlig vær så ser vi om vi skal ha mer eller mindre vann i tankene for å redusere slingringa, sier Amundsen.

Bedre presisjon

KV «Sortland» har rulledempingstanker installert som andre fartøy, det nye er måten disse justeres på.

– Vi har erfaring med å bruke rulledempingstanker uten dette systemet og har fylt dem i henhold til teorien for hvor mye vann man skal ha på tanken. Også er det erfaring vi har gjort oss gjennom årene båten har gått, som gjør at vi vet cirka hva vi skal ha på tanken, sier Bjørn Amundsen.

– Med dette systemet er det mer nøyaktig hvor mye vann vi skal ha. Da får vi utnyttet tankene bedre og treffer mer nøyaktig på hvor mye vann der skal være og dermed blir det mindre bevegelse i båten, som er en stor fordel både for komfort og sikkerhet, sier han.

– Regner med det kommer på flere båter

Mellom Bø-oppfinneren og kystvaktfartøyet har det vært tett kontakt.

– Det er et godt samarbeid, vi har stilt opp og han har stilt opp, så vi er veldig fornøyde med samarbeidet. Det virker som et godt system som jeg regner med kommer på flere båter etter hvert, sier han.

– Systemet er slik at etter hvert som man forandrer ballasten om bord, må man forandre på hvor mye vann det er i rulledempingstankene. En lastebåt som laster og losser eller en fiskebåt som får mer fisk om bord har behov for dette, å justere mengden i tankene for å ha den optimale bevegelsen i båten, sier Amundsen.

For førstegangsreisende kan man slippe sjøsyke.

– Ja, det er klart systemet fører til mindre sjøsyke, og det er en stor fordel for de som er med om bord for første gang. Dette systemet hjelper oss og det blir færre sjøsyke fordi det er mindre bevegelse i båten. Det er nok bevegelse i båten uansett, så det er en god ting når man klarer å få dette litt bedre, sier Amundsen.

Leverte ferskmat og proviant

KV «Sortland» befinner seg fredag på Hopen, stasjonen som er isolert fra omverdenen i et halvt år om gangen. Da er kystvaktbesøk stor stas.

– I dag er vi faktisk i land på Hopen og besøker de fire som er stasjonert der, og det var veldig koselig å treffe dem. I seks måneder er de isolert der oppe, og vi kom innom og hadde med ferskvarer og proviant. Også har vi isbadet litt, det hører med til tradisjonen, sier Amundsen.

Om bord på KV Sortland er det nå 18 personer.

– Vi er på vanlig fiskeripatrulje i fiskerivernsonen i Svalbard og i patruljen vår passerer vi Hopen og stopper opp og hilser på. Vi har vært heldige med været og derfor klarte vi å gå i land. Ellers bruker det å være mye bølger her, og da er det umulig å gå i land, sier han.