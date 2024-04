Dette melder Fiskerimagasinet på sine nettsider.

I Norges Råfisklags liste over minstepriser, betales det minst 48 norske kroner per kilo rognkjeksrogn. Omsettes fisken rund, er prisen fra to kroner og oppover.

Da er det helt andre tilstander i vårt naboland i sør. Ifølge nettstedet ble rognkjekskvotene innskjerpet i midten av mars. Det medfører kvoter der fiskerne kan levere maksimum 40 kg rund fisk per uke.

Det utgjør om lag ti kilo per uke.

Med lave torskekvoter, har flere fiskere vurdert å hente fram rognkjeks-garnene.

Liten tilgang på rogna har gjort at prisene har skutt i været.

Fra 178 kroner per kilo for et år siden, har det på fiskeauksjonen i nord-danske Hanstholm blitt omsatt rognkjeksrogn til mer enn 572 kroner i snitt i år fram til april måned.

Den høyeste prisen som har blitt betalt, var 1773 norske kroner.

Ved Hirtshals Fiskeauktion har det blitt betalt enda bedre.

Der var det frem til 3. april hadde de en snittpris på 898 norske kroner, en økning fra 831 norske kroner for et år siden. Der har de også bikket 2000 norske kroner i pris, nær en dobling fra året før.

For norske fiskere kan dette åpne en mulighet for å tjene en god del ekstra, dersom rogna pakkes riktig og kjøles ned. En fangst på 40 kilo rognkjeks utgjør om lag ti kilo rogn. Omsatt på auksjonen i Hirsthals kan det gi en pris på anslagsvis 20.000 kroner.

Ifølge Norges Råfisklags minstepris-liste, betales rogna med minst 71,43 kroner om den er saltet og leveres i tønner.

– Vi trenger langsiktighet skal det oppnås de aller beste prisene. La først oppkjøperne se kvaliteten som leveres. Så ved å ha jevn levering av passe store partier, kan det nok oppnås svært gode priser på fersk norsk rognkjeksrogn, sier den daglige lederen ved Hirtshals Fiskeauksjon til Fiskerimagasinet.