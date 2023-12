- Vi har opp gjennom årene gjort flere vedtak som omhandler turistfisket. Det årsmøtet ser er at det er tilnærmet null kontroll på hva som fiskes og som føres ut av Norge. Når det ved grensen ut av Norge avdekkes at det forsøkes å smugle større kvantum filet fisk ut av landet, er det etter årsmøtets mening dessverre bare toppen av isfjellet som avdekkes. Og her er det snakk om filet og spesielt loins som er det beste stykket på fisken og hvor resten blir kastet på havet igjen. Denne ressurssløsingen godtar ikke årsmøtet, særlig når yrkesfiskere blir straffet med bøter ved ressurssløsing.

Det er vedtatt at det er kun ved godkjente turistfiskeanlegg som turister kan ta med ut det vedtatte kvantum fisk ut av landet. Samtidig vet en at der er mange ikke godkjente turistfiskeanlegg langs kysten som der fiskes store kvantum fisk som tas ut av landet, dette må stoppes.

Årsmøtet i Bø Kystfiskarlag er opptatt av at den fornybare ressursen som all villfisk som torsk, hyse, sei, kveite etc. skal være til nytte for generasjonene etter dagens fiskere. Derfor må dette fisket under strengere regulering. Nå er det nedadgående kvoter på torsk og andre arter, det er og kommet strenger regulering på fisket etter kveite. Dette må resultere i strengere regler for turistfisket. Årsmøtet har krevd at turistfiskekvoten må ned til null for utførsel, men ved opphold i Norge kan det godtas fisk til matauk når en er turist i Norge.

- Når en ser uttalelser fra turistfiskere som er i landet at Norge som har så mye fisk skal det liksom være ok at turistfiskere skal få fiske fisk og ta den med seg hjem til sine. Dette provoserer og aksepterer ikke årsmøtet så lenge det er de norske fiskerne som tar støyten når kvotene går ned.

- Vi ser hva som skjer i våre e nærområder når turistfiskere fisker 24/7 på de lokale fiskebestandene. Yrkesfiskerne får lite torsk i sine fangster, dette er som regel kysttorsk etter skreien har forlatt kystområdene lokalt. Det er egne reguleringer på kysttorsken, og det blir helt feil at det er kun yrkesfiskerne som skal reguleres for å bygge opp bestanden av kysttorsk. Kveite er også en populær art for turistfiskerne, her er det også kommet innstramminger for yrkesfiskerne.

Der er få land i verden som har et så generøst opplegg til turistfiskere som Norge har, at turistfiskere kan fiske og ta med seg hjem så store kvantum fiskefilet som Norge tillater. Dette må stoppes, krever årsmøtet.

- Vi ser at kontrollen gjeldende turistfiskere er fraværende/dårlig ved grensene, hvis ikke denne kontrollen blir bedre er de krav som årsmøtet krever følgende:

Utførselkvoten blir null, fisket til matauk tillates når en er gjest i Norge, her må det settes dagskvote slik at en ikke fisker mer enn en klarer å spise. Catch and release- fisket må stoppes, fiskerne blir straffet hvis fisk som slippes av bruk ikke svømmer ned i havet med engang.

Kun norske statsborgere kan starte opp med turistfiskeanlegg. Det må bli strengere kontroll med hvilket turistfiskeanlegg som er godkjent eller ikke godkjent. Kontrollen ved grensen må bli bedre slik at en stopper ulovlig utførsel av fisk ut av Norge, mener årsmøtet i Bø Kystfiskarlag.