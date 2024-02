Allerede før jul gikk startskuddet for Sjømatrådets skreikampanje i Tyskland. Med overskriften «Hele Norge venter, det bør også du gjøre» fikk tyskerne den første påminnelsen om at noe godt var på trappene. Nå sparkes også også skreikampanjene i Spania og Frankrike i gang, rapporterer Sjømatrådet.

Til sammen har Sjømatrådet satt av rundt 20 millioner budsjett-kroner til skreikampanjer i de tre landene.

Unik og norsk

Tyskland er et av de viktigste skreimarkedene for Norge.

– Og tyskerne elsker alt som er norsk og alt som er i sesong, sier Kristin Pettersen som er sjømatutsending i Tyskland.

Derfor spiller årets skreikampanje sterkt på skreiens unike historie og det norske opphavet.

Ingrid Kristine Pettersen er sjømatrådets utsending i Tyskland.

Det gjenspeiler seg i kinoreklamen, i sosiale og digitale kanaler eller i artikler i diverse magasiner. Pettersen kan blant annet fortelle om to skrei- artikler som er i trykken. Den ene handler om en norsk familie som leker seg i bølgene i surfeparadiset Unstad, før de drar hjem og lager skrei til middag. Den andre forteller om skreihistorien og skreimåltider tilbredt på Kvitnes gård i Vesterålen, smakstilsatt med norsk tang og tare.

Nytt av året i tysk skreikampanje-sammenheng er annonsering via smart-TV og strømmetjenester.

– Disse løsningene gir oss muligheten til å rette annonseringen direkte mot målgruppen, sier Pettersen.

Bocuse d’Or

I mars vil skreien være en av hovedingrediensene under den europeiske Bocuse d’Or finalen i Trondheim. Det skal ikke gå upåaktet hen for franskmenn.

- Franskmenn er mer enn gjennomsnittet opptatt av gourmetmat og sesongvarer. Derfor blir skreiens rolle i Bocuse d’Or fremhevet i årets kampanjer, sier sjømatutsending Trine Horne.

Trine Horne er sjømatutsendig til Frankrike for Norges sjømatåd.

Skreien skal frontes i magasiner og i sosiale medier som Facebook, Instagram og Pinterest, samt med videoer på Youtube og andre nettsider. Den skal frontes gjennom kokkeinfluensere på matguiden “Le fooding”, artikler fra visningsturer til Norge og ikke minst skal skreien frontes hos franske fiskehandlere og supermarkeder.

- I disse dager sender vi ut reklamemateriell til 3000 butikker over hele landet, forteller Horne.

Venter på skreiens ankomst

I Spania venter folk på torskens ankomst allerede om høsten.

- «Alle» kjenner den, «alle» vil ha den og «alle» er villige til å betale for den, sier sjømatutsending Tore Holvik.

Og høyere pris ser ikke ut til å være til hinder for kvalitetsbevisste gourmeter, hverken i Spania, Frankrike eller Tyskland.

Tore Holvik har store forventninger til det spanske markedet.

Mellom 2022 og 2023 økte eksportprisen på skrei fra en snittpris på 53,50 kroner kiloen til 67,10 kroner kiloen. Likevel var konsumet mer eller mindre det samme både i fjor og i forfjor i alle de tre landene, som er våre viktigste skreimarkeder.

Holvik kan fortelle at skreien er et trekkplaster i spanske fiskedisker, og at spanjoler flest helst spiser skrei minst én gang i løpet av sesongen.

Denne sesongen sender Sjømatrådet ut 7000 reklamepakker til spanske supermarkeder, og skreivideoer blir å se på digitale skjermer i hele Carrefour-kjeden. I tillegg får skreien skinne på spansk TV, og som i Frankrike og Tyskland, i digitale og sosiale kanaler.

– Vi håper også på en rekke fine presseoppslag etter vår visningstur til Senja hvor spanske journalister får bli med på skreifiske, sier Holvik.

Kjennskap

Et viktig mål med skreikampanjene er å øke kjennskapen til skreien, dens historie og dens norske opphav. For med det øker sjansen for at enda flere får smaken på den norske delikatessen. Sjømatrådet følger derfor med på utviklingen av kjennskapen i våre viktigste skreimarkeder. Det gjøres med tre årlige undersøkelser, en i januar, en på sensommeren og en i november. I undersøkelsene bes folk om å krysse av for hvilke land de mener fisker skrei.

Sammenlikner vi kjennskapen i april 2022 mot april 2023, viser undersøkelsen følgende:

• Kjennskapen til norsk skrei i Spania gikk fra 50 prosent til 55 prosent.

• Kjennskapen til norsk skrei i Tyskland gikk fra 43 prosent til 45 prosent

• Kjennskapen til norsk skrei i Frankrike gikk fra 38 prosent til 45 prosent

Generelt viser tallene at kjennskap til norsk skrei er høyere i sesongen når skreien er tilgjengelig og kampanjene kjøres. Kjennskapen dabber litt av om høsten.