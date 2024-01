– Det blir skikkelig heftig. Jeg kan ikke huske å ha sett så heftig vær der oppe før, og jeg har jobbet i denne bransjen i 40 år.

Det sier meteorologen til VG søndag formiddag.

Han snakker om været som ventes i Nord-Norge mandag.

– Det som skjer er ekstremt, sier han.

Akkurat nå, søndag formiddag, er det riktig nok noe avtagende i vind. Det er relativt kjølig med snø, hagl og lokal torden. Men i løpet av kvelden brygger det opp til nytt regnvær.

– Og i morgen skjer det enda verre ting. Da vil stormen forsterke seg ytterligere, sier Hansen.

– Det blir heftig

Frode Hansteensen (62) bor på Litløy fyr i Bø i Vesterålen. Han stålsetter seg før orkanen - og venter en vindstyrke på 50 meter per sekund mandag.

– Dette blir heftig, ja. Her ute pleier det gjerne å bli enda mer vær enn det meteorologene varsler, sier Hansteensen til VG.

Et veldig kraftig lavtrykk slår inn over vestlige deler av Lofoten på formiddagen som sterk storm. Deretter brer det seg oppover Vesterålen, videre til Troms og Nordkapp på kvelden. Og vinden blir enda kraftigere. Vi snakker orkan.

– Nær lavtrykkssenteret øker vinden til orkan styrke allerede tidligere på dagen, sier Hansen.

Langs kysten kan vindkastene nå opp mot 50 meter i sekundet.

Meteorologisk institutt har søndag sendt ut oransje farevarsel om svært høy vannstand og kraftige vindkast i Troms og Finnmark fra natt til mandag. Også Lofoten og Vesterålen er det sendt oransje farevarsel for.

– Dette er områder som er godt vandt til sterk vind, så vi har holdt oss på oransje nivå så langt, men vi er ikke veldig langt unna å oppgradere det til rødt, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer til VG.

Været slår først inn over Lofoten og Vesterålen. Foto: Meteorologisk institutt

– Kan være farlig

Roar Inge Hansen forklarer at normalt treffer orkaner i et mindre område. Det som gjør det så spesielt denne gangen er at det brer seg over et mye større område.

Samtidig er det ventet ekstremt høye bølger.

– Jeg kan ikke huske å ha sett så høye bølger utenfor kysten av Troms noen gang. Det blir opp mot 15 meter høye bølger. Slikt ser vi normalt ikke i Nordsjøen en gang, sier Hansen.

Hansteensen på Litløy fyr må forberede seg litt på uveret.

– Jeg har en båt som må heises ekstra høyt opp for å unngå bølger og vind. Ellers får vi holde oss innendørs, sier 62-åringen som er snekker av yrke.

Bølgene vil slå inn over kysten av Vesterålen, Troms og Finnmark ut på mandag.

Når man samtidig vet at forskjellen på flo og fjære i disse områdene normalt er opp mot tre meter og det svært lave luftrykket vil kunne gi en halvmeter ekstra høy flo blir det alvor.

– Tilfeldigvis kommer stormen og floen samtidig. Da kan vi få over fire meter over normalnivå, og da vil bølgene kunne slå inn over områder som normalt er beskyttet av holmer og skjær, opplyser meteorologen, og legger til:

– Det er kanskje det verste. Det ser ille ut. Det kan være farlig.

Hans oppfordring er klokkeklar:

– Alle som har naust og båter må virkelig nå forsøke å få beskyttet disse mest mulig.

– Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi moderate skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver Meteorologisk institutt i sitt farevarsel.

I farevarselet for vindkastene skriver de at gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende.

Hurtigruten kansellerer

Det må også ventes kansellerte avganger for ferje, fly og annen transport, samt snøfokk i fjellet mandag. Allerede melder Hurtigruten at de kansellerer en rekke avganger.

– Selv om det kunne vært mulig med anløp til enkelthavner, er helhetssituasjonen på kysten slik at er uforsvarlig å opprettholde alle ruter som normalt, skriver Hurtigruten Group i en pressemelding søndag.

Selv om været ikke er like ille søndag påvirker det allerede vei og føreforholdene i landsdelen.