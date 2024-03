Redaktør Øystein Ingilæ er på ingen måter bekymret for utviklingen, men synes rett nok at det er ergerlig at de offentlige tallene ikke viste den reelle situasjonen i Kyst og Fjord.

I overgangen fra avisas gamle abonnementsverktøy Infopress til Polaris sitt system Aria, falt nemlig flere abonnenter bort. Mange klarte ikke å koble sine gamle brukernavn opp mot Schibsteds Speed-id som Kyst og Fjord gikk over til.

- Det beklager vi nok en gang og håper at de aller fleste nå har klart omleggingen, sier Øystein Ingilæ.

I hvert fall kan det virke slik, ettersom Kyst og Fjord inn i det nye året har opplevd en økning avisa må helt tilbake til oppstartsåret for å finne maken til.

Redaktøren understreker at mange av disse rett nok er abonnenter som falt ut i fjor.

- Men uavhengig av de vi har klart å hente inn igjen kan vi glede oss over en utvikling som kort og godt er formidabel. Vi gleder oss allerede til neste runde med opplagstall, og får i denne omgangen bare konstatere at tallet for siste halvår viste en nedgang på 227 og endte på 2169.