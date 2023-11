Meldingen kom i etterkant av dagens statsråd på slottet: «Even Tronstad Sagebakken er utnemnt som statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Vidar Ulriksen har fått avskil i nåde som statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth med verknad frå 24. november kl. 12.00.»

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth beskriver i en pressemelding sin nye statssekretær som en med lang erfaring fra politikken i Agder.

– Jeg kjenner Even som en svært dyktig og erfaren politiker som med et sterkt engasjement for verdiskaping, havet og folk som bor og lever langs kysten vår. Som tidligere ordfører med bakgrunn fra utdanningssektoren har han en god pedagogisk ballast. Det vil komme godt med når vi skal sikre god sameksistens og utvikling av havnæringene våre, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg stort til å få Even og Agder om bord i skuta, sier fiskeri- og havminister Myrseth i en pressemelding.