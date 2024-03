– Mandag klokken ti leverte vi bygget fra oss. Vi er veldig stolte av det som har vært en artig prosess, sier daglig leder i Sortland Entreprenør AS, Andreas Einejord.

Holmen Lakseslakteri, den nye storinvesteringen til Holmøy Maritime, ble signert over på mandag. Det omtaler Einejord som en merkedag:

– Det er cirka to år siden vi skrev kontrakt. I den skrev vi at vi skulle overlevere bygget 11. mars 2024. Det er det som har vært målet, sier han.

Andreas Einejord ser inn i produksjonslokalet: – Man føler seg velkommen uansett hvor man går og det tror jeg er viktig, sier han. Foto: Ingrid Larsen

– Startet opp som planlagt

Til tross for at det bare er noen dager siden bygget ble overlevert er det allerede mye aktivitet i slakteriet. Etter noen testrunder er de nå på dag to med produksjon.

– De leverte bygget på dato og vi har kjørt på med fisk. Vi har valgt å kjøre i gang slakteriet nå og hadde 50 tonn i går. I dag og i morgen blir det 75 tonn, sier CEO i Holmøy Maritime AS, Knut R. Holmøy.

– Mandag startet vi opp som planlagt. Det som gjør det komplekst er at det er enormt inne. Det har vært en spennende reise, legger Børge Holm, daglig leder i Holmøy Produkter AS, til.

Børge Holm, daglig leder i Holmøy Produkter AS: – Jeg har hatt glede av å jobbe med masse dyktige folk gjennom hele prosessen og frem til drift. Foto: Ingrid Larsen

1 / 6 CEO i Holmøy Maritime AS, Knut R. Holmøy, er fornøyd med det nye slakteriet: – Det er mye mer kapasitet på anlegget og da blir det mer folk etterhvert.











– Stolt av bygget, men også av prosessen

Selv om kontrakten med entreprenørselskapet ble signert i 2022 ble planene klare lenge før den tid. Det er Snøhetta som har designet det nye slakteriet og de kom på banen allerede i september 2019.

– De gikk rundt utenfor og tok masse bilder, også lagde de en fargepalett. Den gjenspeiles i hele bygget. De har vært med og bidratt til at vi har løst oppgaven på en så bra måte som vi har gjort, sier Holm.

Fargene utefra gjenspeiles inne: – De gikk rundt utenfor og tok masse bilder og lagde en fargepalett, sier Børge Holm. Foto: Ingrid Larsen

Det har vært mange personer i sving og mye samarbeid for å få alt på plass til 11. mars. Dette har vært det største prosjektet Sortland Entreprenør har vært med på.

– Det hadde ikke vært mulig å nå målet om vi ikke hadde vært et stort team. Vi har vært et stort lag og dratt i samme retning. Det er artig å være med på sånne prosjekter og at vi kan sette oss ned sammen og løse utfordringer underveis, sier Einejord.

– Jeg er stolt av bygget, men jeg er også stolt av prosessen. Det har vært mest artig. Jeg har fulgt med fra sidelinjen og vært innom i ny og ne, fortsetter han.

På det meste har det vært over 200 personer i sving under byggingen. Også Holm skryter av samarbeidet.

– Jeg har hatt glede av å jobbe med masse dyktige folk gjennom hele prosessen og frem til drift, sier han.

1 / 6 Slik ser det nye lakseslakteriet på Liland ut: – Vi er veldig stolt av det som har vært en artig prosess.











– Tilgangen på søkere har vært svært god

Bygget er laget til å ta i mot enda mer fisk enn de har nå. I tillegg er planen at de skal starte opp en filetavdeling i september.

– Det er et risikoelement. Vi vet det har vært vanskelig å rekruttere, og å rekruttere på en sånn måte at vi ikke tar fra eksisterende anlegg. Vi har oppnådd det vi ville med rekruttering, også har vi tatt sjansen på de som har null erfaring fra bransjen, sier Holmøy.

Til tross for at mange merker at det har vært utfordrende å få søkere til stillinger, har ikke de opplevd det.

– Tilgangen på søkere har vært svært god. Jeg tror det handler mye om hvordan eierne gjør det og legger tilrette for en bra arbeidsplass. Det blir 65 ansatte i førsteomgang og vi er tett på 50 til nå. Når vi åpner filetavdelingen trenger vi enda flere, sier Holm.

– Det er mye mer kapasitet på anlegget og da blir det mer folk etterhvert. Jeg tror det er viktig at vi kjører i gang og får menneskene med oss, legger Holmøy til.