Med årets storsuksess frisk i minne er forventningene til kommende ombordfryst-konferanse i Ålesund, skyhøye.

Skyhøye forventninger

Årets konferanse hadde nærmere 500 deltakere. Dermed er forventningene ikke mindre for neste arrangement når Sjømatrådet, Nordea og Fiskebåt presenterer programmet for Ombordfrystkonferansen 2024, 11. januar på Scandic Parken i Ålesund. Arrangørene lover et rikt program og forventer stor interesse for arrangementet, som tar sikte på å gi et omfattende innblikk i fiskerinæringen.

- Etter suksessen med vår forrige konferanse, ønsker vi å løfte dette årets program til nye høyder. Vi skal ikke bare utforske de tradisjonelle temaene som teknologi, marked og rammebetingelser, men vi retter også et særlig søkelys mot plast i havet og den sosiale bærekraften i fiskerinæringen, sier Tove Sleipnes i Norges sjømatråd.

Tove Sleipnes i Sjømatrådet legger ikke skjul på at de har store forventninger til kommende arrangement. Foto: SJØMATRÅDET

I tillegg til representasjon fra hele verdikjeden - fra fangst til eksport og underleverandører - vil konferansen ta opp spørsmål som psykisk helse, seksuell trakassering og arbeidsmiljø om bord. Her har de alliert seg med Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista».

Kvinner i fiskerinæringen

Kvinner får et ekstra fokus. I paneldebatten er temaet kvinner i fiskerinæringen. Her skal hele bredden av representanter fra bank til flåteleddet, være med å debattere kvinnenes rolle om bord i en moderne fiskerinæring.

Mange vil nok også finne neste program interessant, når Kjell Inge Røkkes nye superyacht står på dagsordenen. Administrerende direktør Nina Jensen i Røkkes prosjekt «REV Ocean», skal belyse utfordringene med plastforurensning i havet og gi innsikt i arbeidet med prosjektet.

Markedsinnsikt og fremtidsutsikter

Videre skal konferansen handle om markedet for, med et spesielt fokus Storbritannia. Marcus Coleman, administrerende direktør i Seafish, er hentet inn for å innsikt i det britiske markedet for fryste produkter, sammen med Sjømatrådets utsending til Storbritannia, Victoria Braathen. Videre vil Nordeas alltidsnærværende sjefanalytiker for sjømat, Finn-Arne Egeness, bidra med ferske analyser om perspektiver om torskebestanden mot 2025.

Arrangørene oppfordrer interesserte til å melde seg på allerede nå. For det kan fort bli trangt om plassen ettersom det han vist seg å være skyhøy interesse for konferansen.