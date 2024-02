Ikke siden 2016 har den norske vårgytende sildestammen (NVG) produsert en solid årsklasse. De siste årene har årsklassene av sild vært små, og den dårlige reproduksjonen kombinert med høyt fiskepress førte til at kvoterådet for dette året ble satt ned med hele 24 prosent.

Men med den gode overlevelsen som nå er avdekket, håper forskerne at trenden skal snu og at de nye sildegenerasjonene skal vokse opp og styrke bestanden.

Gladsaka om NVG-yngelen finner du på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Økosystemtoktet

Det var særlig på økosystemtoktet i Barentshavet i fjor høst, at havforskerne gjorde oppløftende målinger. Flere av de siste årsklassene er i god forfatning, og forskerne er optimistiske, ifølge en fersk rapport fra Havforskingsinstituttet (HI).

– Vi har aldri målt mer sildeyngel enn hva vi har gjort på de to siste økosystemtokta, og resultatene fra vårt siste tokt tyder på at en stor del av 2022-årsklassen har overlevd frå 0 til 1 år, sier Skaret.

– Vi har målt tre sterke årsklasser av norsk vårgytende sild.

Vokser opp i Barentshavet

NVG-silda gyter langs norskekysten, og etter klekking driver larvene nordover kysten og flyter deretter inn i Barentshavet. Her vokser silda opp, fra yngel til voksen fisk, før den vandrer vestover og inn i Norskehavet.

– På økosystemtoktet dekket vi de viktigste oppvekstområdene, og resultatene vi fikk virker lovende for framtida, sier Skaret. Mengden toåringer er dessuten den høyeste målte siden 2004.

– Dette er et tegn på at også årsklassen fra 2021 er sterk, sier HI-forskeren.

Spent på om silda vokser opp

At det ser ut til å være tre solide ungdomskull, er selvsagt en gladsak. Men det er ingen garanti for at mange overlever fram til de er store nok til å gyte.

– Ofte vil gode årsklasser av ung sild fremdeles være gode årsklasser når de blir fire år og eldre, og dermed er gamle nok til både å gyte og bli fisket på, men det stemmer ikke alltid, forklarer Skaret.

– Vi er derfor skikkelig spente på fortsettelsen her, og vi håper jo at den store mengden ungsild i Barentshavet nå kan snu den negative utviklinga vi har sett en stund, avrunder forskeren – som understreker at det jo er noen år til «ungdommen» er stor nok til å regnes med i gytebiomassen, som kvoterådene baserer seg på.