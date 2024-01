– Tilskuddsordningen har vokst en del de siste årene. Vi ser av søknadsmengden at investeringsviljen og investeringsbehovet er stort. At staten bidrar med inntil halvparten av finansieringen og kommunen sørger for resten, sikrer en god innretning og støtter opp under de lokale og regionale behovene rundt en svært viktig kystnæring, sier Ruben Alseth, fungerende avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.