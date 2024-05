For å øke sjøsikkerheten og fremkommeligheten og redusere risikoen for grunnstøtinger og kollisjoner inn til Florø, skal Kystverket fjerne flere grunner i hovedleia inn til Florø. En ny navigasjonsinnretning blir også etablert i anledning tiltaket, samtidig som noen av dagens navigasjonsinnretninger blir flyttet, for å passe til den nye seilingskorridoren.

– Det er særdeles viktig at alle sjøfarende er obs på at det blir anleggsarbeid i skipsleia utenfor Florø, fra og med juni og utover høsten. Entreprenøren Wasa Dredging kommer sannsynligvis til å benytte to rigger som blir flyttet litt mellom de seks ulike lokasjonene som skal utdypes. Kystverket ber sjøfarende vise forsiktighet og ta hensyn til dette. I anleggsperioden får leia en midlertidig merking som snevrer inn seilingbredden, alt etter hvor entreprenøren arbeider, forteller prosjektleder John André Vegge i Kystverket.

Tilrettelegger for oljerigger

Innseilinga til Florø skal utdypes ned til 19 meters dybde, og der bredden på seilingskorridoren blir utvidet til 140 meter helt inn til Westcon Yards Florø.

– Det er blant annet mange offshorerigger som kommer inn til Florø for ombygging, klassing og vedlikehold. I dag setter innseilinga en avgrensning på hvilke typer rigger som kan anløpe Florø havn. Riggene som kommer inn, er vanligvis lastet med mye utstyr og flyter derfor dypere enn en rigg i ballastkondisjon. Dybde- og breddeforholdene har ført til at verftet i Florø har tapt kontrakter, samtidig som rigger som opererer på norsk sokkel utenfor Florø-området har vært nødt til å seile over lengre distanser for å komme til verft som har en innseiling uten avgrensninger, forklarer Vegge.

Fjerner 107 000 kubikkmeter

Anleggsarbeidet skal pågå mellom klokka 07.00 og 23.00 fra mandag til lørdag. Til sammen skal 107 000 kubikkmeter prosjekterte faste masser sprenges og fjernes fra sjøbunnen. Hvor disse massene skal deponeres og hvordan de skal fordeles er fortsatt avhengig av politiske prosesser i kommunen.

– Sprengningane på sjøbunnen og den påfølgende håndteringen av steinmassene er arbeid som dessverre skaper støy. Prosjektet skal selvsagt holde seg innenfor grenseverdiene i regelverket for både støy og rystelser. Nå i mai blir det dessuten gjennomført befaringer og tilstandskartlegging på bygninger som er i nærheten av sprengningsområdene, forteller Vegge.

Påviste hamnespy

I anledning at anleggsarbeidet skal starte i neste måned, har Kystverket nylig filmet alle grunnene hvor det er planlagt utdjuping for å avdekke om det fortsatt er hamnespy i området.

– Videokartleggingen viser at det er funnet hamnespy på de to østligste lokasjonene. Massene fra disse lokasjonene vil bli deponert i deponi hvor Statsforvalteren har gitt bevilling til deponering av slike masser, og vil deretter bli dekket over med rene masser, forteller Vegge.

Du kan lese mer om prosjektet her.