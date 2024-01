21-dagers varslet ble lansert torsdag, der du kan sjekke værmeldingen 21 dager frem i tid. Værvarslene viser temperaturutvikling og sjanse for nedbør dag for dag, og også en oppsummeringsboks med oversikt uke for uke tre uker frem.

– Vi håper at det nye varselet hjelper folk i hverdagen. Der kan de sjekke om det kommer til å bli kaldere fremover, eller varmere. Eller om det blir våtere eller tørrere, forklarer produktutviklingssjef i Yr, Ingrid Støver Jensen til NRK.

Langtidsvarslene vil først og fremst fortelle noe om sannsynligheter og trender, og vil ikke for eksempel si noe om akkurat når på dagen det begynner å regne om 2-3 uker. Varselet finner du under fanen «21-dagersvarsel» på nettsiden yr.no.

Slik ser det nye tre ukersvarslet til Yr ut.

Tilbudet vil i første omgang være tilgjengelig på nett. Etter hvert dukker det opp i Yr-appen.

Arbeidet med det nye produktet har pågått i tre år og er laget etter et samarbeid med såkalte spesialbrukere. Ifølge Støver Jensen er denne kategorien personer som har et ekstra behov for å få værinformasjon, som eksempelvis bønder eller folk i hav eller turistnæringen.

Produktutviklingssjef og leder for Yr i NRK, Ingrid Støver Jensen, og Yr-leder på Meteorologisk institutt, Anders Doksæter Sivle. Foto: NRK.

Det nye 21-dagersvarselet er opprinnelig basert på tre forskjellige værvarslingsmodeller, som alle oppdaterer seg med forskjellig tidsintervall og har ulik geografisk oppløsning.