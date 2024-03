1. mars ble det iverksatt en redningsaksjon, etter at det ble obervert en sjark som hadde grunnstøtt ved øya Kreta utenfor Kabelvåg.

Fiskeren ble funnet i sjøen av et annet fiskefartøy i området, der garnlenkene tilhørende båten var satt. Et redningsfartøy ankom og fikk fraktet fiskeren til land og deretter videre til sykehuset i Tromsø.

Det ble senere kjent at livet ikke kunne berges, og at Are Strand fra Hamarøy omkom etter ulykka.

Nå forteller Statens havarikommisjon at de vil undersøke arbeidsulykken som hadde fatale konsekvenser etter fall over bord.